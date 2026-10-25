Зелёный садизм по-обнински

В городской черте каждое взрослое дерево — это живой организм, требующий заботы. Но то, что происходит прямо сейчас на улице Гагарина, у дома №2, иначе как медленным и циничным издевательством над несчастной красавицей назвать нельзя. Там растет великолепная, редкая для нашего города голубая ель. Вернее, пытается выжить, пока ответственные за городское озеленение лица равнодушно взирают на её мучения.
Голубая ель — дерево гордое, капризное и дорогое. Это штучный элемент благоустройства, который годами набирает силу. Даже у здания городской администрации посадили только эконом-вариант — дешевые туи «для галочки». А здесь, на Гагарина, выросла настоящая красавица. Выросла вопреки всему, чтобы стать жертвой профессиональной слепоты тех, кто обязан её защищать.
ХРОНИКА ОДНОГО УДУШЕНИЯ
Ель посадили (или оставили расти) вплотную к другому, агрессивному и пышному лиственному дереву. И теперь этот «сосед» буквально душит хвойную красавицу. Его ветки навалились на ель, перекрывая ей свет и физически калеча её крону.
Любой человек, имеющий хотя бы базовое представление о биологии, знает: для голубой ели тень и теснота — это смертный приговор. С затененной стороны она уже начинает лысеть, терять хвою и усыхать. Дерево уродуют день за днем. Это не просто «неудачное соседство», это планомерное уничтожение ценного дерева.
СЛЕПЫЕ ЗОНЫ ГОРОДСКОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА
Самое страшное в этой ситуации — это абсолютное, глухое равнодушие так называемых «специалистов». Возможно, мимо этой ели проходят сотрудники коммунальных служб, чиновники из отделов благоустройства и озеленения. Они получают зарплаты из городского бюджета за то, чтобы город был зеленым и красивым. Но кому есть дело до прекрасной голубой ели?
В штатах коммунальных служб не осталось дендрологов — людей, которые любят и понимают природу? Или их заменили ценные специалисты с пилами, которые умеют действовать только по шаблону или по звонку сверху? Никто не замечает, что дерево потеряло форму, которую потом невозможно будет восстановить.
Никто не догадался провести элементарную санитарную обрезку лиственного соседа, чтобы освободить пространство для ели.
Конечно, следить за судьбой голубой ели сложнее, чем отчитываться о количестве посаженных кустов и освоенных деньгах, пока редкие и ценные виды гибнут от их халатности отвечающих за их судьбу людей.