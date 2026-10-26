Obninsk.Name
Главная  /  Новости  /  Архив новостей

Не пора ли менять профессию, и как это сделать калужанам и жителям Обнинска

Общество  /  26 октября 2026
Каждый второй житель Калужской области хотя бы раз в жизни говорил себе: «Всё, больше не могу».

Часто мы выбираем работу не по любви и не ради миллионов, а из-за бытового удобства. Например, устраиваемся в ту же школу, куда ходит ребёнок, чтобы караулить его после уроков. Или идём в унылый офис на первом этаже своего дома, просто чтобы не тратить время на поездки в городском транспорте. И это отличный выбор на какое-то время.

Но ребёнок вырос, а «удобная» работа превратилась в день сурка с копеечной зарплатой. Значит ли это, что нужно оставаться там до пенсии? Конечно, нет! Если вы чувствуете. что пришло время двигаться туда, где платят больше и жить интереснее, то эта информация для вас.

ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА: КТО ЧАЩЕ ВСЕГО ЗАСТРЕВАЕТ В «БОЛОТЕ»?

Школа — далеко не единственный пример профессионального плена. Вот ещё несколько популярных калужских сценариев, когда работу давно пора менять:

«Пленники маркетплейсов и ПВЗ»: Пошли работать в пункт выдачи заказов у дома, потому что «близко и график сменный». В итоге — 12 часов на ногах, коробки до потолка, вечные споры с покупателями из-за разбитых банок и зарплата, которая не растёт годами.

«Офисные призраки»: Секретари, диспетчеры или администраторы в мелких конторах. Работы вроде немного, можно пить чай, но скука смертная, развития ноль, а платят столько, что хватает только на оплату ЖКХ и скромный поход в «Пятёрочку».

«Уставшие продавцы»: Ушли в продуктовый ритейл, надеясь на быструю карьеру. В реальности — ночные ревизии, просрочка, материальная ответственность и стойкое ощущение, что жизнь проходит мимо прилавка.

РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ИЗ ОБНИНСКА:

Элла Евгеньевна более 20 лет проработала в школе учителем истории — пошла в школу даже не ради дочки, а по призванию. Но дочь выросла и уехала, а бывшая учительница решилась на кардинальный шаг и ушла в солидную компанию специалистом по обучению персонала.

Бывшие коллеги при встрече до сих пор сочувственно вздыхают: «Как ты там без детей, без школы? Не скучно?» Бывшая учительница с улыбкой отвечает: «Знаете, без школы, может, и скучнее. Зато в магазин за продуктами теперь ходить намного веселее! И наконец-то появилась железная уверенность в завтрашнем дне». Да что в магазин, ипотеку за квартиру в Москве выплачивать еще веселее. Вместе со сменой места работы пришлось сменить и место жительства. Выход из зоны комфорта длился полгода, но взамен женщина получила финансовое благополучие и возможность спокойно удовлетворять свои первичные потребности. Но уезжать в столицу или город-миллионник не обязательно.

ПЛАН ПОБЕГА: КАК КАЛУЖАНИНУ УЙТИ В ПРИБЫЛЬНУЮ СФЕРУ

Развернуться на 180 градусов в карьере можно и в Калужской области, если знать, куда идти. В нашем регионе для этого есть некоторые условия. Что для этого нужно?

1. Сдуйте пыль со своих скрытых талантов: Вы удивитесь, но ваши навыки из «прошлой жизни» оторвут с руками в бизнесе: Работали в ПВЗ или торговле? Значит, вы стрессоустойчивы, умеете разруливать конфликты и идеально знаете логистику «последней мили». Это готовые навыки для аккаунт-менеджера или специалиста по снабжению.

Сидели на приёме звонков или проверяли школьные тетради? Ваша дикция, системность и умение общаться — клад для сферы HR (подбор персонала) или Digital-продаж.

2. Заставьте государство работать на вас: в Калуге и Обнинске давно работают модернизированные кадровые центры «Работа России». Это больше не унылые биржи труда из 90-х, а крутые карьерные хабы. Там сидят карьерные консультанты, которые бесплатно разберут ваш опыт, перепишут резюме так, чтобы оно выглядело дорого, и подготовят к собеседованию. Через них можно залететь на программы бесплатного переобучения (например, нацпроект «Демография») и за пару месяцев выучиться на IT-аналитика, логиста, маркетолога или веб-дизайнера.

Звонок бесплатный, а разговор может изменить жизнь: 8-800-200-57-97.

3. Посмотрите, где в регионе водятся деньги

Калужская область — мощный промышленный и логистический кластер. Вместо того чтобы перекладывать бумажки, можно посмотреть в сторону реального дохода: Логистика и склады: Регион завязан на крупные хабы, управленцы и координаторы здесь всегда в цене.

IT и цифра: Калужские и обнинские компании постоянно ищут тестировщиков, проджектов и техподдержку (часто на удалёнку!).

Производство: Современные заводы — это не про грязь и мазут, а про чистые цеха, автоматику и очень приятные расчетные листы.

В общем, сидеть на одном месте из-за страха перемен — вредно для кошелька и ментального здоровья. Хватит выбирать работу только потому, что она «близко к дому». Выбирайте её потому, что она делает вас богаче и счастливее!

«РАБОТА РОССИИ» В ОБНИНСКЕ

Кадровый центр «Работа России» — это именно бывший Центр занятости населения (ЦЗН), та самая «биржа труда», но прошедшая масштабную комплексную модернизацию по федеральному проекту. От старого унылого формата с очередями за пособиями они ушли в формат современного карьерного хаба.

Что изменилось и почему это теперь «реально работает»: Сменился подход: Вместо инспекторов, которые просто штамповали бумажки, там теперь работают карьерные и кадровые консультанты. Их задача — не просто выдать вам список случайных вакансий, а провести профилирование (тесты на сильные стороны), помочь пересобрать резюме под коммерческий рынок и даже подготовить к собеседованию.

Бесплатное обучение: Через них можно официально и полностью бесплатно переобучиться на востребованную профессию (проект «Демография»). Учат на IT-специалистов, логистов, маркетологов, бухгалтеров и т.д. Курсы проходят в том числе дистанционно или на базе ведущих вузов.

Единая цифровая база: Все процессы завязаны на федеральную платформу «Работа России». Вы можете подать заявление онлайн, а к консультантам прийти уже за конкретным планом действий.

Связь с крупным бизнесом: Модернизированный центр напрямую сотрудничает с крупными предприятиями Обнинска, технопарками и логистическими кластерами региона, поэтому у них есть доступ к хорошим вакансиям, которых может не быть на обычных сайтах объявлений.

Так что это не просто вывеску поменяли — туда действительно имеет смысл обратиться, если вы зависли в карьере и хотите бесплатно прокачать свои шансы на рынке труда. Где он находится в Обнинске: ул. Горького, 50 (или 50-А) (в районе Старого города). Телефоны: +7 (48439) 5-93-55, +7 (48439) 5-88-33. Единый бесплатный номер: 8-800-200-57-97.
 
 
Рената Белич
Все статьи автора
Написать автору
 Система Orphus
Ошибка? Выделите её и нажмите [Ctrl]+[Enter]
389 просмотров
 Поделиться:  

Последние новости из рубрики «Общество»:


26 октября 2026

Гуманитарный груз от «Народной мастерской» доставлен бойцам подразделения «Турбо»
Очередная партия гуманитарной помощи, собранная силами волонтеров и неравнодушных жителей Обнинска, успешно...
24 октября 2026

Обнинский депутат предлагает ограничить вандалов в правах
В последнее время вандалы в Обнинске распоясались, а как им противостоять, никто не знает. Некоторое...
21 октября 2026

В Обнинске из клумбы украли землю
Вандализм в наукограде выходит на новый уровень. Если раньше граждане воровали из клумб цветы, то теперь...
21 октября 2026

Обнинцы штурмуют соцсети Стефана Перевалова
Если вы думаете, что социальные сети глав администраций созданы для скучных отчетов в духе «уложено 45%...
21 октября 2026

В Музее Обнинска обновили экспозицию «Щит Родины» в честь погибшего волонтера
Сотрудники музея обновили постоянную экспозицию «Щит Родины». Она посвящена нашим землякам — участникам...
17 октября 2026

В Обнинске растёт число долгожителей
Обнинск богат долгожителями. По информации руководителя Управления соцзащиты населения Натальи Беляковой,...

Читать все новости

Главные новости

ЖКХ / 2026-10-26

Жители Обнинска жалуются на темные улицы по...
Спорт / 2026-10-26

Обнинский «Квант» выиграл в Туле
Общество / 2026-10-26

В Обнинске появится лаборатория по изучению мозга
Транспорт / 2026-10-26

Уточнение по автомойке на проспекте Ленина в...

Свежие новости

Спорт / 2026-10-26

Обнинский спортсмен стал победителем забега на 100 километров на трейле «Рубеж» 
Культура / 2026-10-26

В Обнинске весь зал встал под песню иеромонаха Фотия 
Экономика / 2026-10-26

Белорусы в Калужской области!      
Общество / 2026-10-26

Гуманитарный груз от «Народной мастерской» доставлен бойцам подразделения «Турбо»
Благоустройство / 2026-10-26

Зелёный садизм по-обнински            
Благоустройство / 2026-10-25

Жители Обнинска продолжают устраивать во дворах свалки

Самое оценённое

Общество / 2026-10-09

Сбор денег для больного ребенка или гастролёр-мошенник?
Общество / 2026-10-16

Обнинские подростки опять нанесли городу ущерб
Благоустройство / 2026-10-14

Битва за Белкинский парк: обнинцы требуют ответов после массовой вырубки... 
Общество / 2026-10-13

Что творится на улицах Обнинска? Акустические хроники наукограда

О компании Все новости Предложить тему Услуги Контакты Старый дизайн