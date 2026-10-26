Хамство в наукограде без возраста и эпохи: битва за сидячее место в автобусе превращается в «кошмар»

«Сумела залететь — катайся на такси», «беременность — не болезнь», «принципиально не уступлю».Подобными комментариями переполнены соцсети, и с этой агрессивной реальностью ежедневно сталкиваются те, кому трудно передвигаться стоя в общественном транспорте.На днях в социальных сетях Обнинска появился крик души женщины на девятом месяце беременности: «Сегодня поехала на общественном транспорте в больницу. В переполненный транспорт не захожу. Стою на остановке, подходит автобус, много народу из него вышло, вижу, что никто не стоит, и зашла без задней мысли. А оказалось, что сидячие места все заняты. И вот ехала я стоя, и место никто не уступил даже... Хотя моментами думала — не удержусь за поручни от такого лихого вождения водителя. И как-то обидно стало... Я понимаю, что никто мне ничего не обязан, но все же... Почитала в интернете похожие темы и ужаснулась, сколько людей не считает нужным уступать места беременным».Общественное мнение привычно винит во всем «нынешнюю молодежь» или «озлобленных пенсионеров». Но те, кто живет долго знают, что у жестокости и хамства нет возраста, и они совершенно не зависят от исторической эпохи.Многие помнят девяностые как время разрухи, и не удивительно, что общественный транспорт тогда становился ареной для проявления чистой, немотивированной агрессии. В полупустом автобусе к семилетнему ребенку, который спокойно сидел на одном из мест, прицепился взрослый мужчина. Вместо того чтобы занять любое другое свободное кресло, он схватил мальчика за плечо и начал грубо трясти, пытаясь согнать.Мужчина просто не учёл, что через пару рядов кресел ребенка ехали его мама, бабушка и маленький брат этого мальчика. Нападавший в итоге «получил по полной» от защитившей ребенка семьи. Он не был пьян, это было абсолютно осознанное, оголтелое желание унизить того, кто слабее. И свободные места вокруг его почему-то совершенно не интересовали.Если кто-то думает, что при советской власти, войдя в электричку с маленьким ребенком на руках, можно было рассчитывать, что точно вам уступят место, то это совсем мне так. Тогда тоже хватало тех, кто принципиально никому место не уступал.В нулевых годах декорации сменились, но человеческая черствость осталась прежней. Молодая женщина, мать двоих детей, сильно повредила на даче ногу — наступила на ржавый гвоздь. Нога распухла так, что не влезала в обычную обувь, пришлось обуть шлепанцы и ехать в поликлинику на автобусе. На остановке «ИФЗ» часть пассажиров вышла, и хромоножке удалось занять освободившееся кресло.Однако уже у остановки «Сигнал» к женщине привязался пожилой , но очень бойкий мужчина. Он начал громко оскорблять молодую женщину за то, что она посмела сесть. Когда она попыталась объяснить, что у неё сильно болит и опухла нога, агрессор лишь издевательски завыл на весь салон: «Знаем мы, что у вас там болит!». Перепалка длилась до остановки «поликлиника». У молодой женщины были долгие годы тренировки общения с неадекватами, и просто так она не сдавалась. Самое страшное в этой истории то, что автобус просто безмолвствовал.Отвоевывают места с боем далеко не только престарелые граждане. Юное поколение порой демонстрирует не меньший уровень абсурда и бесцеремонности. На одном из городских мероприятий 14-летняя девица из многодетной семьи устроила настоящий скандал. Она пыталась согнать со стула 60-летнюю женщину.Цель отжатия сидячего места казалась девице «благородной» — она хотела усадить другую пенсионерку. Вот только отдать свой собственный стул подошедшей пожилой женщине юной активистке даже не пришло в голову — куда проще и приятнее было поднять другого человека. Мероприятие было посвящено семейным ценностям, но его участница хамила и не получала никакого отпора от окружающих уважаемых людей. Кстати, и там свободных стульев было достаточно. Что срабатывает в лабиринтах мозгов хамов – сложно даже придумать.Истории меняются, сменяются десятилетия, но суть остается неизменной. Хамство в общественном транспорте — это не конфликт поколений и не примета какого-то конкретного времени. Это маркер отсутствия элементарной эмпатии и внутренней культуры конкретного человека.И пока одни пишут в соцсетях токсичные комментарии, а другие молча смотрят, как в качающемся автобусе падает беременная женщина или хромой человек, наш транспорт так и будет оставаться зоной повышенной моральной опасности.Однако не стоит частные единичные случаи проецировать на все общество. Такие логические ошибки озлобляют и создают неверную картину мира. Просто в какой-то момент кому-то не повезло оказаться рядом со злобными хамами или равнодушными людьми.