Хамство в наукограде без возраста и эпохи: битва за сидячее место в автобусе превращается в «кошмар»

Подобными комментариями переполнены соцсети, и с этой агрессивной реальностью ежедневно сталкиваются те, кому трудно передвигаться стоя в общественном транспорте.
ХАМСТВО НЕ ЗАВИСИТ ОТ ВОЗРАСТА И ЭПОХИ
На днях в социальных сетях Обнинска появился крик души женщины на девятом месяце беременности: «Сегодня поехала на общественном транспорте в больницу. В переполненный транспорт не захожу. Стою на остановке, подходит автобус, много народу из него вышло, вижу, что никто не стоит, и зашла без задней мысли. А оказалось, что сидячие места все заняты. И вот ехала я стоя, и место никто не уступил даже... Хотя моментами думала — не удержусь за поручни от такого лихого вождения водителя. И как-то обидно стало... Я понимаю, что никто мне ничего не обязан, но все же... Почитала в интернете похожие темы и ужаснулась, сколько людей не считает нужным уступать места беременным».
Общественное мнение привычно винит во всем «нынешнюю молодежь» или «озлобленных пенсионеров». Но те, кто живет долго знают, что у жестокости и хамства нет возраста, и они совершенно не зависят от исторической эпохи.
ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ: ОГОЛТЕЛОЕ ЖЕЛАНИЕ УНИЖАТЬ
Многие помнят девяностые как время разрухи, и не удивительно, что общественный транспорт тогда становился ареной для проявления чистой, немотивированной агрессии. В полупустом автобусе к семилетнему ребенку, который спокойно сидел на одном из мест, прицепился взрослый мужчина. Вместо того чтобы занять любое другое свободное кресло, он схватил мальчика за плечо и начал грубо трясти, пытаясь согнать.
Мужчина просто не учёл, что через пару рядов кресел ребенка ехали его мама, бабушка и маленький брат этого мальчика. Нападавший в итоге «получил по полной» от защитившей ребенка семьи. Он не был пьян, это было абсолютно осознанное, оголтелое желание унизить того, кто слабее. И свободные места вокруг его почему-то совершенно не интересовали.
Если кто-то думает, что при советской власти, войдя в электричку с маленьким ребенком на руках, можно было рассчитывать, что точно вам уступят место, то это совсем мне так. Тогда тоже хватало тех, кто принципиально никому место не уступал.
СЫТЫЕ НУЛЕВЫЕ: БЕЗМОЛВИЕ ТОЛПЫ
В нулевых годах декорации сменились, но человеческая черствость осталась прежней. Молодая женщина, мать двоих детей, сильно повредила на даче ногу — наступила на ржавый гвоздь. Нога распухла так, что не влезала в обычную обувь, пришлось обуть шлепанцы и ехать в поликлинику на автобусе. На остановке «ИФЗ» часть пассажиров вышла, и хромоножке удалось занять освободившееся кресло.
Однако уже у остановки «Сигнал» к женщине привязался пожилой , но очень бойкий мужчина. Он начал громко оскорблять молодую женщину за то, что она посмела сесть. Когда она попыталась объяснить, что у неё сильно болит и опухла нога, агрессор лишь издевательски завыл на весь салон: «Знаем мы, что у вас там болит!». Перепалка длилась до остановки «поликлиника». У молодой женщины были долгие годы тренировки общения с неадекватами, и просто так она не сдавалась. Самое страшное в этой истории то, что автобус просто безмолвствовал.
Отвоевывают места с боем далеко не только престарелые граждане. Юное поколение порой демонстрирует не меньший уровень абсурда и бесцеремонности. На одном из городских мероприятий 14-летняя девица из многодетной семьи устроила настоящий скандал. Она пыталась согнать со стула 60-летнюю женщину.
Цель отжатия сидячего места казалась девице «благородной» — она хотела усадить другую пенсионерку. Вот только отдать свой собственный стул подошедшей пожилой женщине юной активистке даже не пришло в голову — куда проще и приятнее было поднять другого человека. Мероприятие было посвящено семейным ценностям, но его участница хамила и не получала никакого отпора от окружающих уважаемых людей. Кстати, и там свободных стульев было достаточно. Что срабатывает в лабиринтах мозгов хамов – сложно даже придумать.
ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ МОРАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ
Истории меняются, сменяются десятилетия, но суть остается неизменной. Хамство в общественном транспорте — это не конфликт поколений и не примета какого-то конкретного времени. Это маркер отсутствия элементарной эмпатии и внутренней культуры конкретного человека.
И пока одни пишут в соцсетях токсичные комментарии, а другие молча смотрят, как в качающемся автобусе падает беременная женщина или хромой человек, наш транспорт так и будет оставаться зоной повышенной моральной опасности.
Однако не стоит частные единичные случаи проецировать на все общество. Такие логические ошибки озлобляют и создают неверную картину мира. Просто в какой-то момент кому-то не повезло оказаться рядом со злобными хамами или равнодушными людьми.