Детективы, квесты и мистика эпопеи уличного освещения в Обнинске

Если вы думаете, что самым мистическим местом в Калужской области является какая-нибудь заброшенная усадьба, то вы просто не гуляли по Обнинску после заката.Наш наукоград уверенно осваивает новые горизонты — бесконтактное освещение, невидимые лампочки и нано-согласования.Мы изучили последние городские хроники в соцсетях и составили краткий гид по тому, как пролить свет на обнинскую темноту.Жители дома на Звёздной 13 летом радовались как дети, когда во дворе поставили фонари. Но кому нужны фонари, если они не светят? «Уже более двух месяцев все работы выполнены, а двор всё равно тёмный. В отчёте работа выполнена, а по факту как будто нет,» — печалились в соцсетях жильцы, пытаясь разобраться в этом темном деле.Администрация города поспешила успокоить народ: «Сейчас ожидаем от ресурсоснабжающей организации окончательного подключения, к сожалению, пока точных сроков не подскажем».Официальные рапорты часто учитывают только сам факт установки столбов и светильников МБУ «Благоустройство», но не реальный запуск света на участках с продолжающимся ремонтом.Жителям остается только горько иронизировать: «А как так то, что неизвестны сроки? Или работы обсуждаются на лавке у подъезда?»История на Ленина 44 — это готовый сюжет для коммунальной комедии. Специалисты МБУ с начала года дважды утверждали со старшим дома, где ставить фонари. Всё с фотографиями отмечалось и отсылалось в МАУ «Благоустройство». А далее в соцсетях старший по дому сообщает, что когда пришли рабочие, выяснилось, что «фонари у них в проекте не там, где нужно жителям, светят не туда и расположены на не той, что нужно высоте».Пришлось по ходу дела договариваться в третий раз об изменениях. Вероятно, коммунальщики, как и бог, любят троицу. В итоге эта программа растянулась на 1,5-2 года от момента подачи заявки после общего собрания собственников и голосования. «Очень долго» — констатируют жильцы. В мэрии пообещали исправиться и выполнить ремонтные работы в течение месяца, сославшись на «продолжительный процесс согласования». Конечно, годом больше-годом меньше – это для администрации не важно. Удивляет только тот загадочный факт, что в процессе согласования проект превращается в негодную картинку.Через двор на Победы 18 ходит очень много людей и школьников в темное время суток). «Подъездных фонарей не хватает, очень темно» — жалуются тревогу горожане.Администрация подсказывает: «по этому участку освещение можно обустроить через ТОС». Для этого нужно обратиться в отдел организационного обеспечения по телефону 8 (484) 39 61811.Между домами на Энгельса 30 и Маркса 90 тоже «очень темно», а одинокий фонарь совсем не справляется. Если вы еще позорно не научились видеть в темноте, то власти рекомендуют вам два пути: либо тот же ТОС, либо «установка светильников на фасаде». Для этого жителям нужно принять решение на общем собрании, направить протокол в администрацию и позвонить в Отдел по благоустройству городских территорий по телефону (484) 39 5-84-34. Лет через пять, возможно, станет светлее! Если повезет, конечно. Но приобрести фонарь для передвижения по Обнинску в темноте – решение более реальное.На улице Ленина, начиная от Треугольной площади до светофора у КНС 51, водители каждый вечер играют в игру «Угадай силуэт».«Нынешние фонари не достаточно освещают дорогу, а это в первую очередь безопасность граждан нашего города. Особенно на пешеходных переходов необходимо увеличить освещение, чтобы видеть людей в темное время суток», — умоляют жители, ведь большинство ходит в темной одежде и без светоотражающих элементов.На это чиновники ответили с истинно философским спокойствием: «Рассмотрим этот участок при планировании работ в последующие годы».От такого ответа горожане окончательно потеряли дзен: «В какие последующие годы? Вы реально смеетесь? Лампочки поменяйте, в крайнем случае фонарные головы… зачем вы так все усложняете и продумываете многомиллионные работы? И сидите над непонятными проектами чахните,» — советуют потерявшие терпение граждане, не желающие перерождаться в кошек или иных ночных животных, чтобы спокойно передвигаться по ночному городу.Но все вышеперечисленное – это эпизоды из большой эпопеи темного Обнинска.Пока жители требуют поменять подход к делу («а то все согласовываете-согласовываете, да не высогласовывается что-то»), на улицах Академика Александрова, Осенней и части улицы Поленова освещение обещают починить до конца года.Невидимые миру слезы прохожих, пробирающихся домой или на работу в темноте проявляются только в соцсетях, где в комментариях разыгрывается настоящая драма. Оптимисты пишут: «Круто, пусть светит на радость всем!», а бдительные горожане тут же рубят правду-матку: «Бот». Старики вспоминают, что темнота – друг молодежи, но не уточняют какой молодежи: той что сидит в администрации, в управляющей компании или конторах по освещению улиц.Самые практичные участники дискуссий рекомендуют ревизию: «А в парке возле Вечного огня уже установленные светильники хоть помыли? Там несколько лет не мыли плафоны, грязью заляпаны были... Надо будет сходить проверить». А самые равнодушные даже не думают никуда сообщать, что на дороге по улице Гагарина вообще не включили фонари даже в 21 час. Или они не равнодушные, просто знают, как дорого обходится городу электричество?Проблемы с освещением в Обнинске есть, но это лишь мелкие эпизоды, по сравнению с большой эпопеей освещения города. Следует помнить, что уличное освещение — это большая статья расходов для любого городского бюджета, и складывается она не только из счетов за электричество.Сотни фонарей горят каждую ночь по 8–14 часов (в зависимости от времени года). Даже с переходом на энергосберегающие технологии общие городские счета за распределенную сеть исчисляются серьезными суммами в месяц. Лампы перегорают, плафоны загрязняются (как те самые у Вечного огня), провода рвутся от ветра, а столбы иногда страдают в ДТП. Содержание бригад электриков и спецтехники (вышек) — это постоянные расходы.Для небольшого города с населением около 130 тысяч человек уличное освещение — это не просто покупка лампочек, а огромная и постоянно растущая статья расходов, которая в 2026 году составила более 83 миллионов рублей.Да, совершенно справедливо отмечают жители в комментариях, что безопасность граждан на пешеходных переходах и экономия на темноте — вещи несовместимые. Темнота в итоге обходится людям дороже. Именно поэтому с начала 2026 года специалисты МБУ «Благоустройство» заменили 776 ламп и светильников. Для сравнения: за весь прошлый год их было заменено 437.Новое уличное освещение появилось на улицах Шацкого, Звёздной и Маркса. Также новую линию освещения запустили вдоль детских садов «Дюймовочка» и «Золотая рыбка».Началась установка фасадного освещения по адресам: Курчатова, 27, Белкинская, 25, Ленина, 44, Ляшенко, 8, Маркса, 104, Калужская, 26 и Королёва, 1. До конца года на улице Курчатова планируют заменить ещё 282 фонаря на современные светодиодные.Глава администрации Обнинска Стефан Перевалов предложил жителям написать в комментариях в его соцсетях, где ещё необходимо улучшить освещение. Эти предложения учтут при планировании бюджета на следующий год.Если из тысяч фонарей не горят 10 – это, конечно, непорядок. Но сообщать об этом нужно спокойно и без истерик. Работа регулярно ведется большая, и хотя в темное время суток светлым наш город не назовешь, но давайте оставаться реалистами и помогать наводить порядок в городе, указывая на недостатки, а не устраивать истерики с далеко идущими, но неверными выводами а-ля «никто ничего не делает», «всем на все наплевать» и прочими.