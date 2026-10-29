Русскому языку нужна СЛО — Специальная лингвистическая операция

Проблема — в нецензурной речи.И я сейчас не о языке, на котором пишут статьи, посты и комментарии, а о том, на котором мы разговариваем. Настоящая проблема не в ошибках на магазинных вывесках, не в англицизмах, с которыми наши чиновники борются преимущественно на бумаге, и даже не в убогом канцелярите, которым они это делают.Проблема — в нецензурной речи.Мат в обиходе, на улице стал абсолютной нормой. На нём «говорят» пенсионеры, женщины и даже дети. Погулял 15 минут — как в кабак, полный пьяных портовых грузчиков, заглянул. Родители не стесняются материться при отпрысках, юные девушки — при кавалерах. Пожилые люди срывают своё плохое настроение на окружающих в публичных местах и общественном транспорте.Отчасти это можно объяснить общей обстановкой. Люди измотаны, плохо представляют будущее и выплёскивают раздражение самым доступным способом. Многие откровенно взвинчены и заводятся с полоборота. Мы стали конфликтными и раздражительными. Ситуации, для разрешения которых достаточно одного слова «извините», легко перерастают в потасовки.Ну так мат и создаёт питательную среду для такого поведения. Слова, произнесённые вслух, задают тон поступкам и формируют культурный код общества. Люди с перманентно грязной речью уже не замечают, как постепенно оскотиниваются и во всём остальном.Поэтому нам нужна СЛО.Нужно ужесточение административной ответственности за мат, нужна социальная реклама, порицающая нецензурщину, нужны инфлюенсеры, задающие популярные тренды и челленджи — например, месяц без единого матерного слова. Нужно публичное порицание.А мы вместо этого из фразы Лаврова «Дебилы, ***» чуть не народный слоган делаем.