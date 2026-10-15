Как потерять на бирже миллионы нервных клеток: вредные советы от крипто-баронов из мессенджеров

Многие граждане мечтают пожить жизнью рантье: сидишь себе в пижаме, пьёшь кофе, нажимаешь одну кнопку в телефоне, и бац — на карту прилетает годовой бюджет небольшой европейской страны.
Именно такую сказку пообещали жительнице Обнинска, которая наткнулась в мессенджере на заманчивую рекламу «Инвестиции и игра на бирже».
Заработать на этой бирже действительно удалось. Правда, не наивной обнинчанке, а её «инвестиционному менеджеру», который теперь, скорее всего, празднует успешную сделку в ближайшем фастфуде.
Как выглядит классический гайд по «успешному успеху» от мошенников и почему в него до сих пор верят? Разбираем по полочкам (со слезами на глазах).
РЕЦЕПТ «ИНВЕСТИЦИОННОГО ПИРОГА» ИЗ ОБНИНСКА
Схема, в которую попала горожанка, предельно проста. Переписка с «финансовым гением» развивалась по канонам лучших сериалов: Знакомство с «волком с Уолл-стрит». В чате появляется мужчина с серьезной аватаркой (вероятно, в пиджаке, скачанном из фотостока) и представляется личным брокером.
Платный вход в бесплатный рай. Оказывается, чтобы получить миллионы, нужно чуть-чуть заплатить. Совсем капельку. За... страховку. Ну, логично же, мы же серьезные люди!
Налог на воздух. Дальше выясняется, что деньги застряли на таможне между вымышленным банком и вашим карманом. Срочно нужен налог!
Покупка лицензии на богатство. Затем брокер вспоминает, что без лицензии играть на бирже нельзя. Плюс 5000 рублей в никуда.
Великая конвертация. И вишенка на торте — комиссия за перевод мифических долларов в реальные деньги.
Потерпевшая честно переводила деньги несколько дней. На обычные сим-карты и карты «жёлтых и зелёных» банков, оформленные на какого-нибудь Оглы или Иванова. Но когда менеджер попросил оплатить «взнос за то, чтобы забрать взнос, который покроет прошлый взнос», женщина начала что-то подозревать. Деньги кончились, прибыль так и не пришла, а «волк с Уолл-стрит» внезапно завыл по-волчьи и потребовал ещё. Поняв, что её обвели вокруг пальца, жительница Обнинска пошла не в автосалон за Майбахом, а в местный отдел полиции.
ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ХОЧЕТ СПОНСИРОВАТЬ ЧУЖОЙ ОТПУСК
Пресс-служба ОМВД России по г. Обнинску устала повторять, поэтому переведём их сухой юридический язык на понятный человеческий: Инвестиции — это не благотворительность. Если инвестиционная компания просит вас перевести деньги на карту «Сбербанка» какому-то Магомеду или на Qiwi-кошелек — бегите. Настоящий брокер принимает деньги на официальные расчётные счета, а не на телефон мамы своего друга.
Сначала платишь ты, потом никогда — тебе. Если для начала работы, вывода выигрыша или получения наследства от вымышленного дяди из Африки вас просят сначала заплатить — вас разводят.
Магия вне Хогвартса запрещена. Доходность в 300% годовых бывает только в сказках и у мошенников. Если бы этот «менеджер» действительно знал, как поднять миллионы за три дня, он бы сидел на Мальдивах, а не спамил в обнинских пабликах.
Итог: Уголовное дело возбуждено, полиция ищет «финансового аналитика». А всем остальным напоминаем: бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а лёгкие деньги на бирже — только в симуляторах на телефоне. Будьте бдительны и инвестируйте максимум в хорошую недвижимость, еду и отдых!
Как потерять на бирже миллионы нервных клеток: вредные советы от крипто-баронов из мессенджеров
Криминал / 28 октября 2026
|
Рената Белич
Редактор портала www.Obninsk.name Все статьи автора
|
Написать автору
Ошибка? Выделите её и нажмите [Ctrl]+[Enter]
|657 просмотров
Последние новости из рубрики «Криминал»:
15 октября 2026
«Колбасные гангстеры» из Боровского района погорели на «большом куше» в 2 700 рублей
В Обнинске раскрыли дерзкое ограбление, которое войдет в анналы местной криминальной хроники как «Дело
...
15 октября 2026
Сначала 500 рублей, потом — угрозы расправой: жительница Обнинска жестко поплатилась за веру в легкий заработок
Желание быстро и без лишних усилий получить доход обернулось для жительницы Обнинска крупным финансовым
...
14 октября 2026
Житель Обнинска побоялся обвинения в пособничестве терроризму и лишился 2,5 миллионов рублей
Местный житель отдал преступникам 2 500 000 рублей, пытаясь спасти себя и свою семью от вымышленного
...
5 октября 2026
Мастер-класс по доверчивости из Обнинска для тех, у кого есть лишние 2 миллиона
Житель Обнинска проявил чудеса финансовой щедрости, добровольно пожертвовав неизвестным дамам 2 350 000
...
5 октября 2026
Проверка счетчиков стоимостью в 160 тысяч рублей
Жителю Обнинска позвонили якобы из коммунальной службы и попросили сверить номера приборов учета. В ходе
...
1 октября 2026
Кофейно-сырный гурман из Боровска потерпел гастрономическое фиаско в Обнинске
Житель Боровска любил качественные продукты, но очень не любил за них платить. Две недели назад наш герой
...
Читать все новости
У вас есть интересная тема?
Предложить новость
Главные новости
Свежие новости
Экономика / 2026-10-28
Морозовскую дачу в Обнинске не «потеряли»: переговоры с Яной Рудковской продолжаются
Самое оценённое
Благоустройство / 2026-10-11
Просто невероятно! Вы только посмотрите, что творится в Белкинском парке!
Благоустройство / 2026-10-14
Битва за Белкинский парк: обнинцы требуют ответов после массовой вырубки...
Происшествия / 2026-10-07
«Синдром богатой мамы»: государство забирает у экс-главы УМВД Калуги имущество почти...
Экономика / 2026-10-20