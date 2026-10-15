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Как потерять на бирже миллионы нервных клеток: вредные советы от крипто-баронов из мессенджеров

Криминал  /  28 октября 2026
Многие граждане мечтают пожить жизнью рантье: сидишь себе в пижаме, пьёшь кофе, нажимаешь одну кнопку в телефоне, и бац — на карту прилетает годовой бюджет небольшой европейской страны.

Именно такую сказку пообещали жительнице Обнинска, которая наткнулась в мессенджере на заманчивую рекламу «Инвестиции и игра на бирже».

Заработать на этой бирже действительно удалось. Правда, не наивной обнинчанке, а её «инвестиционному менеджеру», который теперь, скорее всего, празднует успешную сделку в ближайшем фастфуде.

Как выглядит классический гайд по «успешному успеху» от мошенников и почему в него до сих пор верят? Разбираем по полочкам (со слезами на глазах).

РЕЦЕПТ «ИНВЕСТИЦИОННОГО ПИРОГА» ИЗ ОБНИНСКА

Схема, в которую попала горожанка, предельно проста. Переписка с «финансовым гением» развивалась по канонам лучших сериалов: Знакомство с «волком с Уолл-стрит». В чате появляется мужчина с серьезной аватаркой (вероятно, в пиджаке, скачанном из фотостока) и представляется личным брокером.

Платный вход в бесплатный рай. Оказывается, чтобы получить миллионы, нужно чуть-чуть заплатить. Совсем капельку. За... страховку. Ну, логично же, мы же серьезные люди!

Налог на воздух. Дальше выясняется, что деньги застряли на таможне между вымышленным банком и вашим карманом. Срочно нужен налог!

Покупка лицензии на богатство. Затем брокер вспоминает, что без лицензии играть на бирже нельзя. Плюс 5000 рублей в никуда.

Великая конвертация. И вишенка на торте — комиссия за перевод мифических долларов в реальные деньги.

Потерпевшая честно переводила деньги несколько дней. На обычные сим-карты и карты «жёлтых и зелёных» банков, оформленные на какого-нибудь Оглы или Иванова. Но когда менеджер попросил оплатить «взнос за то, чтобы забрать взнос, который покроет прошлый взнос», женщина начала что-то подозревать. Деньги кончились, прибыль так и не пришла, а «волк с Уолл-стрит» внезапно завыл по-волчьи и потребовал ещё. Поняв, что её обвели вокруг пальца, жительница Обнинска пошла не в автосалон за Майбахом, а в местный отдел полиции.

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ХОЧЕТ СПОНСИРОВАТЬ ЧУЖОЙ ОТПУСК

Пресс-служба ОМВД России по г. Обнинску устала повторять, поэтому переведём их сухой юридический язык на понятный человеческий: Инвестиции — это не благотворительность. Если инвестиционная компания просит вас перевести деньги на карту «Сбербанка» какому-то Магомеду или на Qiwi-кошелек — бегите. Настоящий брокер принимает деньги на официальные расчётные счета, а не на телефон мамы своего друга.

Сначала платишь ты, потом никогда — тебе. Если для начала работы, вывода выигрыша или получения наследства от вымышленного дяди из Африки вас просят сначала заплатить — вас разводят.

Магия вне Хогвартса запрещена. Доходность в 300% годовых бывает только в сказках и у мошенников. Если бы этот «менеджер» действительно знал, как поднять миллионы за три дня, он бы сидел на Мальдивах, а не спамил в обнинских пабликах.

Итог: Уголовное дело возбуждено, полиция ищет «финансового аналитика». А всем остальным напоминаем: бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а лёгкие деньги на бирже — только в симуляторах на телефоне. Будьте бдительны и инвестируйте максимум в хорошую недвижимость, еду и отдых!

 
 
Рената Белич
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