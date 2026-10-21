Волонтеры объявили историю с «адским приютом» «Остров надежды» закрытой. Как говорит Татьяна Варламова, которая с первых дней помогала вывозить из «концлагеря» собак, ситуацию удалось изменить только после публикаций в ES!-канале. Затем тему подхватили федеральные СМИ, актеры и блогеры. На место событий стали приезжать люди со всей страны, в том числе и ребята-волонтеры из обнинского ИАТЭ. Сейчас из «Острова надежды» вывезены все собаки. Более 300 из них отправились в совершенно новый приют «Счастье в дом».
Напомним, что владелицу «концлагеря» не могут найти ни власти, ни полиция. Заведено уголовное дело. Поэтому эта история еще далеко не закончена, но за животных уже спокойнее.