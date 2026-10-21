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Волонтеры объявили историю с «адским приютом» «Остров надежды» закрытой

Животные  /  28 октября 2026
За животных уже спокойнее.

Волонтеры объявили историю с «адским приютом» «Остров надежды» закрытой. Как говорит Татьяна Варламова, которая с первых дней помогала вывозить из «концлагеря» собак, ситуацию удалось изменить только после публикаций в ES!-канале. Затем тему подхватили федеральные СМИ, актеры и блогеры. На место событий стали приезжать люди со всей страны, в том числе и ребята-волонтеры из обнинского ИАТЭ. Сейчас из «Острова надежды» вывезены все собаки. Более 300 из них отправились в совершенно новый приют «Счастье в дом».

Напомним, что владелицу «концлагеря» не могут найти ни власти, ни полиция. Заведено уголовное дело. Поэтому эта история еще далеко не закончена, но за животных уже спокойнее.





 
 
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