Информационной таблички нет. Рабочих нет.Что происходит на Белкинских прудах в Обнинске? Летом этого года глава Обнинска Стефан Перевалов анонсировал масштабное благоустройство прудов взамен снесенного вейк-парка. Цитирую: «Обновят причал, сделают кинотеатр под открытым небом и уличный фуд-корт. Проведут озеленение. Будут занятия на свежем воздухе, активности на воде».Был найден инвестор — Карен Багдасарян. Изначально за работы взялись бодро: были рабочие на площадке, и в целом прогресс был заметен. Однако пару месяцев спустя все замерло. Согласно прежним данным, все закончить должны были еще в октябре, но уже ноябрь на носу, а конь, как говорится, не валялся.Выяснить у застройщика, на какой стадии работы, и что вообще происходит — не удалось, от комментариев они уклоняются. Но, по нашей информации, строители иногда выходят на площадку по вечерам: с 16:00 до 22:00. У нас сейчас модно измерять готовность объектов в процентах. На Белкинских прудах сколько, интересно?