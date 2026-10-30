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Что происходит на Белкинских прудах в Обнинске?

Благоустройство  /  29 октября 2026
Информационной таблички нет. Рабочих нет.

Что происходит на Белкинских прудах в Обнинске? Летом этого года глава Обнинска Стефан Перевалов анонсировал масштабное благоустройство прудов взамен снесенного вейк-парка. Цитирую: «Обновят причал, сделают кинотеатр под открытым небом и уличный фуд-корт. Проведут озеленение. Будут занятия на свежем воздухе, активности на воде».

Был найден инвестор — Карен Багдасарян. Изначально за работы взялись бодро: были рабочие на площадке, и в целом прогресс был заметен. Однако пару месяцев спустя все замерло. Согласно прежним данным, все закончить должны были еще в октябре, но уже ноябрь на носу, а конь, как говорится, не валялся.

Выяснить у застройщика, на какой стадии работы, и что вообще происходит — не удалось, от комментариев они уклоняются. Но, по нашей информации, строители иногда выходят на площадку по вечерам: с 16:00 до 22:00. У нас сейчас модно измерять готовность объектов в процентах. На Белкинских прудах сколько, интересно?



 
 
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