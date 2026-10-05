«Ура! Обнинск Тех — наш!» — сообщил глава администрации Обнинска Стефан Перевалов

Как калужские педагоги уходят (или не уходят) на заслуженный отдых

За парты школ Обнинска сели более 18 тысяч учеников

Сегодня школы Обнинска распахнули свои двери для 18 206 учеников. Из этого числа – 1587 первоклашек.