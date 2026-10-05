30 октября 2026 года, произошло важнейшее для города событие: заявка на создание кампуса мирового уровня «Обнинск Тех» успешно прошла федеральный конкурсный отбор.
Главное о сегодняшней победе:
Федеральное одобрение: Международный научно-образовательный центр «Обнинск Тех» официально включен Министерством науки и высшего образования РФ в число 19 проектов федерального проекта «Создание сети современных кампусов» (в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети»).
Что это даст городу: Масштабное финансирование на развитие инфраструктуры Обнинска. Программа включает строительство новых учебно-лабораторных корпусов, современных общежитий, спортивных и досуговых объектов, а также масштабное обновление городской и транспортной среды.
Губернатор Калужской области Владислав ШАПША назвал этот результат «серьезной победой для региона» и итогом огромной совместной работы с «Росатомом», МИФИ и Курчатовским институтом.
«Ура! Обнинск Тех — наш!» — сообщил глава администрации Обнинска Стефан Перевалов
Образование / 30 октября 2026
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Рената Белич
Редактор портала www.Obninsk.name Все статьи автора
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