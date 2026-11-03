5 этапов новой схемы мошенничества «электронный журнал»

В России набирает обороты новая многоступенчатая схема мошенничества, жертвами которой становятся студенты вузов, колледжей и их родители.Под предлогом выдачи доступа к электронному журналу или зачетной книжке злоумышленники получают контроль над личным кабинетом жертвы на Госуслугах, а затем, используя шантаж и запугивание, вымогают крупные суммы денег.Разбираем, как устроена эта уловка, на примере реального случая, произошедшего в Обнинске, где студент лишил свою семью более 1,2 миллиона рублей.Мошенники действуют тонко, используя методы социальной инженерии и авторитет учебного заведения, чтобы жертва не успела опомниться. Вся схема делится на пять ключевых этапов.Студенту на мобильный телефон звонит женщина, представляясь сотрудницей учебной части, секретариата или куратором курса. Она уверенным тоном сообщает, что учебное заведение переходит на обновленную систему учета успеваемости, и студенту необходимо срочно получить доступ к электронному журналу (или цифровой зачетке).Звонящая сама называет вымышленные «логин и пароль», создавая иллюзию официальности, а затем просит продиктовать код подтверждения, который сейчас придет в СМС.Главный подвох заключается в самом СМС-сообщении. Код приходит с короткого номера 4343. Многие молодые люди не знают, что этот номер принадлежит официальному порталу «Госуслуги». В тексте СМС может быть написано «Код для доступа к журналу» или изменен заголовок сообщения, но на самом деле этот цифровой пароль открывает злоумышленникам доступ к профилю гражданина. Как только студент диктует цифры, мошенники меняют пароль от его Госуслуг и получают все персональные данные.Через некоторое время связь прерывается, и жертве звонит уже другой человек — якобы «сотрудник Министерства цифрового развития» или «службы безопасности Госуслуг». Перепуганному студенту сообщают: «Ваш аккаунт взломан мошенниками, они прямо сейчас скачивают ваши данные и пытаются добраться до счетов ваших родственников».Чтобы «спасти» деньги, жертву переводят в групповой видеочат в мессенджере (Telegram, WhatsApp или Viber), куда подключаются «представители Центробанка». Они подтверждают: со счетов родителей уже зафиксированы попытки списания.Для максимального психологического давления в диалог вступает третий персонаж — «сотрудник ФСБ» или «МВД». Он заявляет, что деньги со счетов семьи могут пойти на финансирование запрещенных или экстремистских организаций, а это уже уголовная статья.Студенту ставят жесткий ультиматум: у него есть 72 часа, чтобы найти дома все наличные сбережения, сфотографировать их или показать через камеру телефона, чтобы «проверить по базе и опровергнуть причастность к преступлению». Все это время жертве запрещают прерывать звонок и с кем-либо советоваться, требуя полной конфиденциальности.Когда наличные найдены, мошенники вызывают для студента такси в другой район или даже соседнюю область (расходы на дорогу они цинично берут на себя). Жертве приказывают купить пакеты, упаковать деньги и обмотать их изолентой. В назначенном месте сверток передается незнакомцу (курьеру) после обмена кодовыми словами. Обман раскрывается только тогда, когда родители обнаруживают пропажу семейных накоплений.Фактор авторитета. Студенты привыкли выполнять требования деканата или администрации вуза, поэтому звонок от «секретаря» не вызывает мгновенного подозрения.Психологическое давление. Мошенники умело разыгрывают сценарий «плохой-хороший полицейский», сначала пугая взломом, а затем предлагая «инструкцию по спасению».Эффект изоляции. Жертве не дают положить трубку, постоянно удерживая её внимание в видеоконференции, из-за чего человек теряет способность мыслить критически.Чтобы не потерять сбережения и не остаться с заблокированными аккаунтами, строго соблюдайте следующие правила: Номер 4343 — это ТОЛЬКО Госуслуги. Администрация ни одного вуза, колледжа или школы не имеет отношения к этому номеру. Если вам пришел код от Госуслуг при разговоре о «журнале» или «зачетке» — вас пытаются взломать.Положите трубку и перезвоните. Если вам звонят из «деканата» с какими-либо требованиями, повесьте трубку. Самостоятельно найдите официальный номер телефона куратора или учебной части и уточните информацию.Госуслуги, банки и полиция никогда не объединяются в чатах. Ни один реальный сотрудник правоохранительных органов или банка не будет создавать совместную конференцию в мессенджере и требовать включить камеру для демонстрации квартиры.Включите двухфакторную аутентификацию. Настройте на портале «Госуслуги» вход с дополнительным подтверждением (например, через биометрию или одноразовый код на почту), чтобы злоумышленникам было сложнее перехватить доступ.Расскажите детям о схеме. Родителям важно объяснить студентам, что никакие проблемы с учебой или «проверки ведомств» не должны решаться втайне от семьи.Помните: если незнакомцы по телефону требуют от вас совершить какие-либо действия с наличными деньгами, кодами из СМС или поездками в другие города — вы общаетесь с мошенниками. Немедленно прекратите разговор!