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Библиотеке «Старый город» в Обнинске нашли новый дом

Общество  /  1 ноября 2026
Но есть нюансы.

Библиотеке «Старый город» в Обнинске нашли новый дом. Правда, весь книжный фонд в него не поместится. Прежнее здание признали аварийным, поэтому учреждению потребовался другой адрес — не только для хранения фонда, но и для сохранения привычного культурного центра микрорайона. Библиотеке предложили площадку на улице Горького, 4, где сейчас работает Агентство городского развития.

Здесь есть отдельный вход, можно проводить встречи клубов по интересам, заседания ТОС и других общественных организаций, занятия с детьми. Однако для более чем 100 тысяч томов площади не хватит.

По мнению жителей Обнинска, предложенный вариант больше похож на попытку снять напряжение, чем на полноценное решение вопроса.

 
 
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