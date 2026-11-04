Полезная информация.Налоги, платежи и новые правила. Главные изменения месяца, которые начинаются сегодня, 1 ноября.— Банки обязаны передавать сведения об уплате налогов, штрафов и госпошлин в государственную систему не позднее чем через час. Оплаченные начисления должны исчезать с «Госуслуг» быстрее;— С 3 ноября расширяется перечень нарушений, за которые иностранцев могут выдворить из страны. В него добавили мелкое хулиганство, неповиновение полиции и нарушения при проведении митингов;— Растительное масло переводят на поштучный учёт в системе «Честный знак». Обязательная маркировка вводится и для упаковок удобрений весом до десяти килограммов;— С 26 ноября судебные приставы смогут запрашивать кредитные истории должников. Бюро обязаны ответить в течение пяти рабочих дней;— Ноябрь станет последним месяцем для уплаты имущественных налогов за 2025 год. Крайний срок — 1 декабря, после этого начнут начислять пени;— Рабочая неделя со 2 по 6 ноября будет четырёхдневной: 3 ноября — сокращённый день, 4 ноября — выходной.