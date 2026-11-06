«Ох уж эта реконструкция М-3»: Обнинск снова в пробках, автобусы идут с огромным опозданием

Утро вторника, 3 ноября, превратилось для жителей Обнинска в очередное испытание на прочность.Город в автомобильных заторах, а общественный транспорт выбился из графика. Причиной транспортного коллапса опять назвали масштабные работы по реконструкции федеральной трассы М-3 «Украина», а также сопутствующие заторы на Варшавском шоссе (А-130). Машины намертво встали в обе стороны — как в направлении Москвы, так и в сторону Калуги.В автотранспортном предприятии МП «Обнинский городской транспорт» официально подтвердили критическую ситуацию. Из-за глухого затора на Киевском шоссе городские автобусы физически не могут вовремя добраться до остановок. Хуже всего пришлось пассажирам трех популярных направлений — с огромным опозданием следуют автобусы маршрутов №6, №8 и №11.Ситуация на въездах спровоцировала цепную реакцию и внутри наукограда. Пытаясь найти пути объезда, автомобилисты массово хлынули на городские улицы, в результате чего движение резко замедлилось на проспекте Маркса и улице Курчатова.Горожане в соцсетях не скрывают эмоций, обсуждая затянувшиеся дорожные изменения: «Ох уж эта реконструкция М-3, каждое утро как лотерея! Ни выехать, ни заехать!» — жалуются застрявшие в пробках пассажиры и автомобилисты.Транспортники просят жителей города отнестись к ситуации с пониманием. График движения начнет восстанавливаться только по мере улучшения дорожной обстановки на въездах в Обнинск. А пока всем, кто собирается в дорогу, настоятельно рекомендуют отслеживать движение транспорта онлайн и выходить из дома с большим запасом времени.