«Честный знак» стал главным магазинным шерифом

Если раньше с инспектором можно было поспорить, попить чаю или сослаться на «сбой в программе», то с алгоритмом этот номер не проходит. Вот сколько стоит невнимательность в эпоху цифровизации:

Игра с ценами на сигареты (до 100 пачек в день): Обойдется в 5 000 рублей. Если масштабы больше — штрафы вырастают до 50 000 и даже 500 000 рублей. Роботы любят играть по-крупному.