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«Честный знак» стал главным магазинным шерифом

Экономика  /  3 ноября 2026
Пока фантасты пугали нас терминаторами и восстанием искусственного интеллекта, настоящее восстание роботов началось... на кассах Калужской области.

С 1 сентября 2026 года вступил в силу Федеральный закон №120-ФЗ, и в бой вступили «автоштрафы» — система автоматического наказания за нарушения маркировки товаров. Теперь кассовые аппараты не просто пищат, они пишут доносы прямо в Роспотребнадзор.

Региональная статистика за неделю с 22 по 30 октября 2026 года показала, что электронный шериф не знает жалости: Роспотребнадзор вынес 39 постановлений в отношении местных предпринимателей. И всё это без единого проверяющего в зале! Разбираем, на чём погорели калужские бизнесмены, и как нейросети побеждают человеческую хитрость.

ХРОНИКИ КАЛУЖСКОГО БУНТА: ТОП-3 НАРУШЕНИЙ

Система «Честный знак» проанализировала чеки и устроила торговцам весёлую жизнь, разделив нарушителей на три лагеря.

1. Робин Гуды наизнанку (27 штрафов) — самая массовая категория — уменьшение Единой минимальной цены на табак и никотин. 27 раз предприниматели пытались порадовать калужан сигаретами по старой «братской» цене или устроить подпольный дискаунт.

Как это видит продавец: «Сделаю скидочку хорошему человеку, у него сегодня день рождения».

Как это видит автоматика: «Обнаружен демпинг. Активирую режим карательного протокола. Кожаный мешок, с тебя 5 000 рублей».

2. Магистры сверхприбыли (7 штрафов) Нашлись и те, кто решил пойти от обратного и завысил Единую минимальную цену. Семь кассовых аппаратов Калужской области громко «кашлянули» в сторону Роспотребнадзора, когда через них попытались продать табачную продукцию дороже, чем разрешено законом. Система считает быстро: попытка продать пачку с наценкой «за красивую улыбку продавца» тут же превращается в официальное письмо счастья.

3. Зомби молочного отдела (5 штрафов) Пять постановлений прилетели за продажу товаров с истекшим сроком годности. Современный разрешительный режим на кассах устроен так, что если йогурт или минералка «умерли», касса просто откажется их пробивать. Но некоторые калужские предприниматели — люди упорные. Видимо, попытка оживить просроченный товар и пропихнуть его мимо бдительного сканера закончилась автоматическим штрафом. Помните: кефир-зомби не пройдет!

МИНСЕЛЬХОЗ УТВЕРДИЛ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА «ПОДЫМИТЬ»

Если вы надеялись найти в магазине пачку сигарет по цене проезда на автобусе, у нас для вас плохие новости. Единая минимальная цена на сигареты в России в этом году намертво зафиксирована на отметке 153 рубля за пачку!

Закон суров: продавать дешевле этой суммы запрещено под страхом штрафов. Так что если вам вдруг предложат «настоящий Парламент из-под полы» за сотку — знайте, это либо контрабанда, либо внутри закатаны сушеные осенние листья.

Кстати, любителям «попарить» радоваться тоже не стоит. Минимальные цены на жидкости для вейпов и одноразки взлетели так, будто внутри не глицерин со вкусом манго, а слезы единорога. А для ценителей сигар минималку и вовсе подняли до 814 рублей за одну штуку — теперь курить их можно только с очень важным и богатым лицом. В общем, государство прозрачно намекает: самое время переходить на свежий воздух. Он пока бесплатный!

Акциз на сигареты состоит из фиксированной части и адвалорной (процентной) составляющей. Этот процент рассчитывается именно от Максимальной розничной цены (МРЦ). Чтобы фабрики не хитрили и не занижали стоимость документов ради уменьшения налогов, Налоговый кодекс РФ (ст. 187.1) обязал их регистрировать МРЦ в налоговой службе и «выбивать» ее прямо на пачке. Государство всегда точно знает, сколько налогов оно должно получить с каждой выпущенной пачки.

Как накажут нерадивых продавцов?

ПОЧЁМ ИГРЫ С ГОСУДАРСТВОМ?

Если раньше с инспектором можно было поспорить, попить чаю или сослаться на «сбой в программе», то с алгоритмом этот номер не проходит. Вот сколько стоит невнимательность в эпоху цифровизации: 
Игра с ценами на сигареты (до 100 пачек в день): Обойдется в 5 000 рублей. Если масштабы больше — штрафы вырастают до 50 000 и даже 500 000 рублей. Роботы любят играть по-крупному.
Просрочка (за каждую штуку!): Продал один просроченный творожок? ИП заплатит 10 000 рублей, а юрлицо — 20 000 рублей. Пожалуй, это самый дорогой просроченный кефир в жизни торговой точки.

Мораль

Электронные уведомления прилетают на Госуслуги всего за 3 дня. Калужским бизнесменам пора признать: кассовый аппарат больше не ваш сотрудник. Это засланный казачок от государства.

Чтобы касса перестала приносить убытки и начала вести себя прилично, эксперты рекомендуют почаще заглядывать на сайт Честный знак и вовремя обновлять прошивку.

 
 
Рената Белич
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