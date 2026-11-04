Министр транспорта Калужской области разъяснил ситуацию у Добринского кольца. Александр Шпиренко поспешил успокоить водителей: дорога открыта, просто временно изменилась схема движения из-за строительства эстакады и заливки очередной опоры. Теперь автомобилистам, которые едут со стороны Малоярославца в сторону Белоусово или Москвы, необходимо свернуть налево на Киевское шоссе, развернуться на специально оборудованной полосе и вернуться к кольцу для продолжения пути.
— Важный момент — никто «Варшавку» не перекрывал, автомобили двигаются теперь по другой, временной, схеме, что логично вызвало неудобства. Такая организация движения будет действовать до 30 ноября, пока строители не завершат необходимый этап работ с опорой. После этого дорога вернется к привычному режиму, а пока водителям стоит быть внимательнее и следовать новым указателям, — пояснил Александр Шпиренко, специально для ES!-канала.