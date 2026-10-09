Пятилетний ребенок должен знать карточные масти?

Пока сознательные родители ищут для своих четырехлеток книжки с букварем и картинками добрых зайчат, индустрия детских развивающих пособий предлагает малышам совершить мощный интеллектуальный скачок в мир взрослого азарта и культурологии.
Например, пособие по развитию логики и чтению для ребенка 4–5 лет предлагает в задании «Исключи лишнее» ребенку предлагают проанализировать ряд элементов, среди которых красуются карточные масти (черви, бубны, трефы и пики) и нечто, похожее на недоделанную и перевернутую букву «Ж». Почему авторы учебника решили, что четырехлетний малыш должен знать символику колоды карт — остается загадкой. Даже мои дети, которые в 8 классе обыгрывали взрослых в преферанс, в 4 года еще не были знакомы с колодой карт.
Не менее удивительно желание методистов вместо привычных и понятных ребенку слов вроде «дом», «мама» или «кот», подсовывать малышу слова «тотем» и «канкан».
В итоге занятие с ребенком превращается в сюрреалистичную постановку. Малыш, едва выучивший буквы, должен мысленно увязать воедино сакральный столб североамериканских индейцев (тотем), бубновую масть и французский эксцентричный танец (канкан).
Впрочем, вполне может быть, что таким образом детей готовят к странностям современных российских учебников, задания в которых ставят в тупик родителей с двумя образованиями. Чего стоит формулировка задания в учебнике «Обведи текст». То ли авторы перепутали учебник с учебной тетрадью, то ли вообще тихо свихнулись в своих кабинетах.