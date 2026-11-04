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Миллион на УЗИ и взятки: ES-канал! восстановил хронологию дела фонда ОМС

Происшествия  /  4 ноября 2026
Новые подробности.

ES-канал! восстановил хронологию дела фонда медицинского страхования. Утро 3 ноября. Стало известно о задержании заместителя директора регионального фонда ОМС Игоря Терехова и бывшего руководителя этой структуры Эдуарда Кузькина. Предполагаемую схему связывают с социальной клиникой «Вместе». Она работает при одноимённом благотворительном фонде. Вырученные от приёма пациентов средства направляют на помощь паллиативным онкобольным. Кузькин был учредителем фонда с 2014-го по 2022 год, а с июня 2017-го по май 2019-го возглавлял ТФОМС Калужской области.

Днём. СК и прокуратура подтвердили возбуждение уголовных дел в отношении четырёх человек. Кроме Терехова и Кузькина, фигурантами стали ещё два сотрудника «Вместе». Одного подозревают в передаче денег, другого — в завышении объёмов проведённых УЗИ. По версии следствия, за счёт приписок из системы ОМС похитили более миллиона рублей. Терехов получил за содействие свыше 210 тысяч. Всех четверых отправили под стражу на два месяца.

Тогда же выяснилась важная подробность: ещё до возбуждения уголовных дел правительство Калужской области проверяло законность расходования средств фонда медицинского страхования. В ходе этой работы обнаружили возможные нарушения, после чего подключилась ФСБ.

Вечером. Стало известно о новом эпизоде. Силовики задержали главного бухгалтера Калужского филиала МНТК «Микрохирургия глаза». Женщину подозревают в передаче Терехову ещё более 200 тысяч рублей — за дополнительные объёмы медицинской помощи и повышенные тарифы. Речь идёт о периоде с января 2024-го по август 2026 года.

Доказательства получили благодаря досудебному соглашению одного из участников расследования с прокуратурой. Кто именно пошёл на сотрудничество, официально не сообщается.





 
 
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