Obninsk.Name
Главная  /  Новости  /  Архив новостей

Что публикуется в пабликах калужских министерств

Общество  /  5 ноября 2026
Прессе — прессово?

Получил отклик (фидбэк, как сказал бы какой-нибудь пафосный медиа-менеджер) на публикацию о захвате официальных аккаунтов Городского собрания депутатов Обнинска и министра строительства и ЖКХ Калужской области «девАчками-СММщицами». *На всякий случай снова оговариваюсь: это не гендерный выпад, а устойчивое выражение, характеризующее нарочитое оглупление, «облегчение» контента.

Причем отзыв пришел откуда не ждал – от представителей государственных структур.

Пишут: «Евгений, спасибо за акцентирование внимания на таких «СММ-диверсиях». Центр управления регионом уже замучил своими вставками в официальные каналы должностных лиц и учреждений, не соответствующих ни целевой аудитории, ни стилю, ни смыслу канала, разных ребусов и мемчиков, которые не только бессмысленны, но и подрывают доверие». (с) Другой читатель отмечает: у госпабликов есть требования по показателям активности, поэтому нужно разгонять и количество сообщений, и реакции на них (просмотры, репосты, комментарии), для того чтобы лучше выглядеть в глазах кураторов. Поэтому приходится идти на подобные ухищрения.

Честно говоря, последнее не впечатляет, а удивляет.

Если наши высокие показатели в ПОС достигнуты благодаря «впариванию» населению между нормальным информированием гороскопов и гаданий на кофейной гуще, то это не качественная работа с населением, а, пардон, ярмарочные уловки. Гадания и ребусы? Начните еще кликбейтные заголовки ставить: «Медведь в Боровском районе домогался грибника, чем на это ответило Заксобрание Калужской области?!».

Господа, оставьте прессе — прессово. Если в ваших релизах будет интересная информация, медиа сами ее возьмут на вооружение и вытащат с интригующими/зазывающими заголовками. Ваша задача – максимально понятно и доступно все довести до потребителя.

 
 
Евгений Серкин
Все статьи автора
Написать автору
 Система Orphus
Ошибка? Выделите её и нажмите [Ctrl]+[Enter]
540 просмотров
 Поделиться:  

Последние новости из рубрики «Общество» и по тэгам #Калужская область, #соцсети:


29 октября 2026

Калужская область — лучшая в стране по реакции чиновников на комментарии в соцсетях
И обратной связи с жителями. Наш регион — лучший в стране по реакции чиновников на комментарии...
2 марта 2026

Шапша поручил чиновникам оперативнее отвечать на обращения жителей в соцсетях
Поручение губернатора. 3 часа 9 минут – время реакции властей на обращения жителей Калужской области...
5 ноября 2026

Жителям Обнинска, дома которых обслуживали скандальные УК, порекомендовали обращаться в суд
На днях стало известно, что прокуратура Обнинска утвердила обвинение организаторам скандальных УК ООО...
5 ноября 2026

Калужская область вошла в число лидеров по выполнению программ в строительстве
И ЖКХ. Калужская область вошла в число лидеров по выполнению программ в строительстве и ЖКХ. Регион выделил...
5 ноября 2026

Суд переписал финал карьеры экс-борца с коррупцией Александра Иошкина
Не «на пенсию», а с утратой доверия. Суд переписал финал карьеры экс-борца с коррупцией Александра Иошкина.
5 ноября 2026

Калужскому чиновнику объявили «войну» из-за крестов на храме Василия Блаженного
Очередной скандал из-за «крестопада». «Русская Община» объявила калужскому чиновнику Чудакову...

Читать все новости

Главные новости

Власть / 2026-11-05

«Обнинск. Тех» за 30 миллиардов, сложный бюджет и сокращение...
Общество / 2026-11-05

Жителям Обнинска, дома которых обслуживали скандальные...
Дороги / 2026-11-05

Из Обнинска в Белоусово сейчас не уехать даже за...
Благоустройство / 2026-11-05

В обнинский двор по просьбе завезли землю для... 

Свежие новости

ЖКХ / 2026-11-05

100 жителей области стали новыми обладателями энергобонусов от Калужской сбытовой компании
Медицина / 2026-11-05

Вторая поликлиника в Обнинске становится «умной» 
Экономика / 2026-11-05

Жарь-птица: рост цен на мясо курицы
Дороги / 2026-11-05

Обнинск готовится встретить холода спецтехникой и реагентами
Дороги / 2026-11-05

Стройка эстакады на Киевке у Добринского кольца принесла не только пробки 
Дороги / 2026-11-05

Временная схема на М-3 собрала пробки в сторону Калуги, Москвы и Обнинска

Самое оценённое

Происшествия / 2026-10-13

Жительница Балабаново зарегистрировала в своей квартире более 50 мигрантов
Происшествия / 2026-10-13

В Обнинске задержали мужчину, ранившего ножом подростка
Общество / 2026-10-16

Обнинские подростки опять нанесли городу ущерб
Общество / 2026-10-13

Что творится на улицах Обнинска? Акустические хроники наукограда

О компании Все новости Предложить тему Услуги Контакты Старый дизайн