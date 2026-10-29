Что публикуется в пабликах калужских министерств

Прессе — прессово?Получил отклик (фидбэк, как сказал бы какой-нибудь пафосный медиа-менеджер) на публикацию о захвате официальных аккаунтов Городского собрания депутатов Обнинска и министра строительства и ЖКХ Калужской области «девАчками-СММщицами». *На всякий случай снова оговариваюсь: это не гендерный выпад, а устойчивое выражение, характеризующее нарочитое оглупление, «облегчение» контента.Причем отзыв пришел откуда не ждал – от представителей государственных структур.Пишут: «Евгений, спасибо за акцентирование внимания на таких «СММ-диверсиях». Центр управления регионом уже замучил своими вставками в официальные каналы должностных лиц и учреждений, не соответствующих ни целевой аудитории, ни стилю, ни смыслу канала, разных ребусов и мемчиков, которые не только бессмысленны, но и подрывают доверие». (с) Другой читатель отмечает: у госпабликов есть требования по показателям активности, поэтому нужно разгонять и количество сообщений, и реакции на них (просмотры, репосты, комментарии), для того чтобы лучше выглядеть в глазах кураторов. Поэтому приходится идти на подобные ухищрения.Честно говоря, последнее не впечатляет, а удивляет.Если наши высокие показатели в ПОС достигнуты благодаря «впариванию» населению между нормальным информированием гороскопов и гаданий на кофейной гуще, то это не качественная работа с населением, а, пардон, ярмарочные уловки. Гадания и ребусы? Начните еще кликбейтные заголовки ставить: «Медведь в Боровском районе домогался грибника, чем на это ответило Заксобрание Калужской области?!».Господа, оставьте прессе — прессово. Если в ваших релизах будет интересная информация, медиа сами ее возьмут на вооружение и вытащат с интригующими/зазывающими заголовками. Ваша задача – максимально понятно и доступно все довести до потребителя.