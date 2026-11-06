Временная схема на М-3 собрала пробки в сторону Калуги, Москвы и Обнинска. Из-за строительства эстакады у Добринского кольца временно изменилось движение. Часть машин направляют на дополнительный разворот по Киевскому шоссе, поэтому заторы собираются сразу с нескольких направлений.
Даже около пяти утра, когда пробок ещё не было, автобус из Жукова добирался до станции Обнинское примерно 40 минут. Пассажиры опоздали на пересадки. Сейчас дорога от «Триумф Плазы» до бывшего Добринского поста занимает уже больше часа. Стоят и те, кто едет по Киевке в сторону Москвы.
По предварительной информации, такая схема будет действовать до 30 ноября. Ранее о возможных задержках автобусов предупреждала и мэрия Обнинска.