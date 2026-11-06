Obninsk.Name
Главная  /  Новости  /  Архив новостей

Временная схема на М-3 собрала пробки в сторону Калуги, Москвы и Обнинска

Дороги  /  5 ноября 2026
Даже выезд в пять утра не спасает.

Временная схема на М-3 собрала пробки в сторону Калуги, Москвы и Обнинска. Из-за строительства эстакады у Добринского кольца временно изменилось движение. Часть машин направляют на дополнительный разворот по Киевскому шоссе, поэтому заторы собираются сразу с нескольких направлений.

Даже около пяти утра, когда пробок ещё не было, автобус из Жукова добирался до станции Обнинское примерно 40 минут. Пассажиры опоздали на пересадки. Сейчас дорога от «Триумф Плазы» до бывшего Добринского поста занимает уже больше часа. Стоят и те, кто едет по Киевке в сторону Москвы.

По предварительной информации, такая схема будет действовать до 30 ноября. Ранее о возможных задержках автобусов предупреждала и мэрия Обнинска.

 
 
2917 просмотров
 Поделиться:  

Последние новости из рубрики «Дороги» и по тэгам #Киевское шоссе, #М, #пробка:


6 ноября 2026

Многострадальный Пяткинский проезд опять будут ремонтировать
Теперь ремонтные работы будут проводиться уже по гарантии. Напомним, что в 2022 году комиссия долго не...
5 ноября 2026

Из Обнинска в Белоусово сейчас не уехать даже за деньги
Как добраться домой? Из Обнинска в Белоусово сейчас не уехать даже за деньги. Из-за работ на Добринском...
5 ноября 2026

Обнинск готовится встретить холода спецтехникой и реагентами
Зима близко. Обнинск готовится встретить её спецтехникой и реагентами. Чтобы метели не застали врасплох...
5 ноября 2026

Стройка эстакады на Киевке у Добринского кольца принесла не только пробки [+видео]
У жителей крик души. Стройка эстакады на Киевке у Добринского кольца принесла не только пробки. Страдают...
3 ноября 2026

Министр транспорта Калужской области разъяснил ситуацию у Добринского кольца
Варшавское шоссе не перекрыто. Министр транспорта Калужской области разъяснил ситуацию у Добринского...
3 ноября 2026

«Ох уж эта реконструкция М-3»: Обнинск снова в пробках, автобусы идут с огромным опозданием
Утро вторника, 3 ноября, превратилось для жителей Обнинска в очередное испытание на прочность. Город...

Читать все новости

Главные новости

Благоустройство / 2026-11-07

Почему фонари зажигаются, когда на улице еще светло?
Благоустройство / 2026-11-07

Не судьба мешкам дождаться транспорта?
Общество / 2026-11-07

Жителей Обнинска поздравили с изумрудной свадьбой
Дороги / 2026-11-06

Многострадальный Пяткинский проезд опять будут...

Свежие новости

Мероприятия / 2026-11-07

Судебный пристав из Обнинска стал серебряным призером «Забега в честь Казанской иконы Божией Матери»
Общество / 2026-11-07

В Обнинске появились поддельные антиквары
/ 2026-11-06

Возле обнинской школы №5 появится новая «зебра»
Происшествия / 2026-11-06

В Обнинске перед судом предстанут двое приезжих, пытавшихся украсть алкоголь из супермаркета
Происшествия / 2026-11-06

Как мошенники используют СНИЛС, и почему чиновники его не запрашивают по телефону
Мероприятия / 2026-11-06

Они не вернулись со службы: 84 оборвавшиеся жизни

Самое оценённое

Происшествия / 2026-10-13

Жительница Балабаново зарегистрировала в своей квартире более 50 мигрантов
Происшествия / 2026-10-13

В Обнинске задержали мужчину, ранившего ножом подростка
Происшествия / 2026-10-13

После масштабного рейда полиции из Калужской области выдворили 9 нелегалов 
Криминал / 2026-10-20

Убийцей 46-летнего калужанина оказался не мигрант

О компании Все новости Предложить тему Услуги Контакты Старый дизайн