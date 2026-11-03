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Жарь-птица: рост цен на мясо курицы

Экономика  /  5 ноября 2026
Чувствительно для жителей.

По данным Росстата оптовая стоимость бройлерного цыпленка на 1 ноября 2026 г. составила 250 рублей за килограмм, что на 37% больше, чем 1 ноября 2025 года.

Куриное филе выросло за этот же период на 42%.

Куриное бедро — на 38%.

Куриные окорочка — на 31%.

Куриная голень — на 22%.

Цены снизились только на крылышки.

Рост оптовых цен, безусловно, сказывается и на розничных. Для россиян это чувствительно, поскольку курица остается наиболее доступным видом мясных продуктов, доступных населению.

А знаете, что самое интересное? Чиновники объяснили рост цен … восстановлением справедливости. Мол, до недавнего времени мясо птицы «продавалось относительно дешево на фоне роста производственных издержек», поэтому сейчас предприятия просто корректируют цену. Птицеводы слишком долго сдерживали рост цен, а теперь просто отыгрывают назад.

Такую позицию со ссылкой на Минсельхоз и Национальную мясную ассоциацию опубликовали в «Российской газете» — официальном печатном органе правительства РФ.

Серьезно? Рост в 30-37% — «корректировка цены»?

 
 
Евгений Серкин
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