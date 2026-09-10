«Обнинск. Тех» за 30 миллиардов, сложный бюджет и сокращение чиновников: большое интервью Владислава Шапши

Для наукограда это может стать одним из важнейших решений за последние десятилетия. Но впереди — проектирование, поиск финансирования и строительство, рассчитанное почти на десять лет.
Об этом, а также о бюджете Калужской области, возможном сокращении чиновничьего аппарата, кадровом дефиците и ограничениях на продажу вейпов главный редактор «Вы и Мы» поговорил с губернатором Владиславом Шапшой.
«ОБНИНСК ЗАСЛУЖИЛ ЭТОТ ПРОЕКТ»
— Владислав Валерьевич, «Обнинск.Тех» вошёл в число 19 кампусов, поддержанных Правительством России. Долго шли к этому решению?
— Да, за ним стоят несколько лет большой работы. Активно включились МИФИ, Росатом, Курчатовский институт. Инициативу поддержало Минобрнауки России.
По-настоящему всё началось в 2023 году, в День города Обнинска, когда мы подготовили обращение к президенту. Затем я презентовал нашу концепцию главе государства. Это успех большой команды, который именно Обнинску будет особенно близок.
— Общая стоимость 19 кампусов оценивается примерно в 500 миллиардов рублей. На какую сумму рассчитывает Обнинск?
— На этапе подачи заявки наш проект оценивался в 28–30 миллиардов рублей. Исходя из этой суммы мы и готовили документы.
— Что теперь?
— Необходимо получить подтверждённую строку в бюджете. Реализация рассчитана до 2036 года и будет проходить поэтапно.
Впереди проектирование, строительство, подведение коммуникаций. Придётся серьёзно заняться транспортной доступностью. Мы знаем этот узкий перешеек, который уже сейчас создаёт неудобства. Есть планы и возможности решить проблему.
Когда-то филиал МИФИ размещался в небольшом здании. Потом появился техникум, следом — большой комплекс Института атомной энергетики. Теперь у нас есть возможность сделать следующий шаг и создать международный центр ядерного и смежного образования. Это одновременно большая возможность и огромная ответственность.
— Будет торжественная закладка первого камня?
— Думаю, лучше уйти от подобных формальных церемоний. Главное — получить результат. А поддержка на уровне Правительства и президента России уже говорит о многом.
ЧТО ПОСТРОЯТ
— Для большинства жителей «Обнинск.Тех» пока остаётся красивой презентацией. Что появится физически и какую пользу получит город?
— Одна из задач, поставленных президентом, — увеличить количество иностранных студентов, обучающихся в России. Это наши будущие партнёры, своего рода амбассадоры страны. Возвращаясь домой, они будут развивать сотрудничество с Россией, в том числе по линии Росатома.
Для города это кратное расширение кампуса ИАТЭ. Появятся новые учебные и лабораторные корпуса, общежития, жильё для профессорско-преподавательского состава.
Отдельная часть связана с медициной. Ядерная медицина давно стала для Обнинска знаком качества, поэтому это направление тоже предусмотрено.
Важно, что создатели наукограда проектировали его с большим запасом на будущее. Территория ИАТЭ позволяет реализовать настолько масштабный замысел.
«СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СОКРАЩАТЬ НЕ БУДЕМ»
— Главы муниципалитетов предупреждают, что следующий год окажется сложным. Некоторые соседние регионы говорят об урезании расходов на 15–20%. Какие программы могут сократить в Калужской области?
— Мы не планируем трогать программы, связанные с социальной сферой, образованием и здравоохранением. Подготовлен консервативный, но реализуемый бюджет.
Документ уже передан в Законодательное собрание. Теперь ждём понимания по объёму федеральных субсидий и субвенций. После внесения поправок в конце ноября будет окончательно ясно, что получилось.
Бюджет сбалансирован, все обязательства перед жителями мы выполним. Но уменьшать затраты действительно придётся. Это коснётся прежде всего содержания чиновничьего аппарата и управленческой вертикали. Надо немного самим поужаться, но людей ни в коем случае не трогать.
— То есть возможны сокращения штата государственных служащих?
— Этот вопрос рассматривается. Но речь не только об экономии. Мы внедряем бережливые технологии, меняем процессы, используем искусственный интеллект.
Программные агенты и ассистенты позволяют автоматизировать рутинные операции и снижать затраты. С учётом этих изменений мы планируем сократить аппарат.
«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ — НОВАЯ ВСЕЛЕННАЯ»
— Недавно команда правительства прошла обучение по искусственному интеллекту в СберУниверситете. Каковы результаты?
— Это действительно новая вселенная, которой нужно научиться пользоваться. Пока мы делаем первые шаги, но они уже превращаются в реальные разработки.
В ближайшее время представим проекты наших специалистов для разных отраслей. Например, искусственный интеллект можно применять при подготовке и проверке сметной документации. Раньше такая работа требовала большого количества специалистов, которых на рынке не хватает. Сегодня ИИ уже вполне конкурентоспособен в этой сфере.
— Сами пользуетесь?
— Да. Пока задаю общие вопросы и не загружаю подробную рабочую информацию. Мне интересно, как искусственный интеллект оценивает развитие Калужской области и наши действия в разных направлениях. Иногда получаю необычные и полезные ответы. Использую его и как справочный инструмент.
КАДРОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ СОХРАНИТСЯ
— Вы говорили, что в ближайшие семь лет Калужской области понадобится около 60 тысяч работников. Искусственный интеллект может уменьшить эту цифру?
— Не думаю, что потребность сильно снизится. ИИ заменяет людей в некоторых рутинных процессах, но одновременно освобождает их для более творческой и сложной работы.
Скорее произойдёт перераспределение специалистов между отраслями и направлениями.
В начале декабря в Санкт-Петербурге мы планируем совместное заседание комиссий Государственного Совета по направлениям «Кадры» и «Промышленность». Главной темой станет подготовка работников для российской индустрии.
«Я НЕ МОГУ СКАЗАТЬ, ЧТО ДОВОЛЕН ВСЕМИ»
— Прошёл год после назначения глав муниципалитетов на новый срок. Всех ли Вы сейчас поддержали бы снова?
— Команда работает, определённые результаты есть. Мы регулярно обсуждаем ситуацию на заседаниях правительства.
Это модернизация коммунальной инфраструктуры, вывоз мусора, медицинское обслуживание, обратная связь с жителями. Есть успехи, но остаются недостатки, сложности и сбои. Поэтому раздавать всем награды и утверждать, что я доволен каждым, не стану.
Главную оценку всегда дают люди. Наша задача — слышать её и своевременно корректировать работу.
РЕШЕНИЕ ПО ВЕЙПАМ ОБЪЯВЯТ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ
— В Калужской области обсуждалась возможность ограничения продажи вейпов. Какова Ваша позиция?
— Мы рассматриваем эту тему. Она действительно острая. В целом я не сторонник запретов — я сторонник разумного регулирования.
Но мы видим, как люди, особенно молодые, не понимают последствий и вредят своему здоровью. Иногда это заканчивается трагически. Поэтому меры, способные оградить молодёжь от такого пагубного занятия, необходимы.
— Когда будет принято решение?
— Думаю, озвучим его в ближайшие дни.
КОГДА СТАВИТЬ ЁЛКИ
— В Москве предпринимателей уже призвали готовить магазины и улицы к Новому году. Когда, на ваш взгляд, пора начинать украшать города Калужской области?
— Готовь сани летом, а телегу зимой. Наверное, уже пора.
— Не рано?
— Сейчас кажется, что ещё осень. Но через неделю может выпасть снег, а снег — это уже почти Новый год.
ЧТО НАС ОБЪЕДИНЯЕТ
(Интервью мы записывали в преддверии 4 ноября — Дня народного единства, поэтому не могли не задать этот вопрос.) — Если говорить о Калужской области, что нас объединяет, а что разъединяет?
— Калужская область — регион с древней и богатой историей. Когда-то здесь жили вятичи и кривичи, а сейчас наш дом объединяет представителей разных национальностей и народов.
Вспоминается сцена из фильма «28 панфиловцев». Её смысл простой: когда защищаем Москву — мы все русские, когда Казань — все татары. Сегодня нам необходимо сплотиться, чтобы защищать интересы нашей страны. Именно это нас объединяет.
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ — ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ БЮДЖЕТА
— Президент в конце года традиционно проводит прямую линию. Главы регионов также выходят на разговор с жителями. У Вас такая встреча планируется?
— Обязательно. Думаю, проведём её после принятия бюджета. Тогда станут понятны решения, которые определят наши основные планы и ориентиры на следующий год.