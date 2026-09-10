Obninsk.Name
Главная  /  Новости  /  Архив новостей

«Обнинск. Тех» за 30 миллиардов, сложный бюджет и сокращение чиновников: большое интервью Владислава Шапши

Власть  /  5 ноября 2026
«Обнинск.Тех» вошёл в число 19 кампусов, получивших поддержку Правительства России.

Для наукограда это может стать одним из важнейших решений за последние десятилетия. Но впереди — проектирование, поиск финансирования и строительство, рассчитанное почти на десять лет.

Об этом, а также о бюджете Калужской области, возможном сокращении чиновничьего аппарата, кадровом дефиците и ограничениях на продажу вейпов главный редактор «Вы и Мы» поговорил с губернатором Владиславом Шапшой.

«ОБНИНСК ЗАСЛУЖИЛ ЭТОТ ПРОЕКТ»

— Владислав Валерьевич, «Обнинск.Тех» вошёл в число 19 кампусов, поддержанных Правительством России. Долго шли к этому решению?

— Да, за ним стоят несколько лет большой работы. Активно включились МИФИ, Росатом, Курчатовский институт. Инициативу поддержало Минобрнауки России.

По-настоящему всё началось в 2023 году, в День города Обнинска, когда мы подготовили обращение к президенту. Затем я презентовал нашу концепцию главе государства. Это успех большой команды, который именно Обнинску будет особенно близок.

— Общая стоимость 19 кампусов оценивается примерно в 500 миллиардов рублей. На какую сумму рассчитывает Обнинск?

— На этапе подачи заявки наш проект оценивался в 28–30 миллиардов рублей. Исходя из этой суммы мы и готовили документы.

— Что теперь?

— Необходимо получить подтверждённую строку в бюджете. Реализация рассчитана до 2036 года и будет проходить поэтапно.

Впереди проектирование, строительство, подведение коммуникаций. Придётся серьёзно заняться транспортной доступностью. Мы знаем этот узкий перешеек, который уже сейчас создаёт неудобства. Есть планы и возможности решить проблему.

Когда-то филиал МИФИ размещался в небольшом здании. Потом появился техникум, следом — большой комплекс Института атомной энергетики. Теперь у нас есть возможность сделать следующий шаг и создать международный центр ядерного и смежного образования. Это одновременно большая возможность и огромная ответственность.

— Будет торжественная закладка первого камня?

— Думаю, лучше уйти от подобных формальных церемоний. Главное — получить результат. А поддержка на уровне Правительства и президента России уже говорит о многом.

ЧТО ПОСТРОЯТ

— Для большинства жителей «Обнинск.Тех» пока остаётся красивой презентацией. Что появится физически и какую пользу получит город?

— Одна из задач, поставленных президентом, — увеличить количество иностранных студентов, обучающихся в России. Это наши будущие партнёры, своего рода амбассадоры страны. Возвращаясь домой, они будут развивать сотрудничество с Россией, в том числе по линии Росатома.

Для города это кратное расширение кампуса ИАТЭ. Появятся новые учебные и лабораторные корпуса, общежития, жильё для профессорско-преподавательского состава.

Отдельная часть связана с медициной. Ядерная медицина давно стала для Обнинска знаком качества, поэтому это направление тоже предусмотрено.

Важно, что создатели наукограда проектировали его с большим запасом на будущее. Территория ИАТЭ позволяет реализовать настолько масштабный замысел.

«СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СОКРАЩАТЬ НЕ БУДЕМ»

— Главы муниципалитетов предупреждают, что следующий год окажется сложным. Некоторые соседние регионы говорят об урезании расходов на 15–20%. Какие программы могут сократить в Калужской области?

— Мы не планируем трогать программы, связанные с социальной сферой, образованием и здравоохранением. Подготовлен консервативный, но реализуемый бюджет.

Документ уже передан в Законодательное собрание. Теперь ждём понимания по объёму федеральных субсидий и субвенций. После внесения поправок в конце ноября будет окончательно ясно, что получилось.

Бюджет сбалансирован, все обязательства перед жителями мы выполним. Но уменьшать затраты действительно придётся. Это коснётся прежде всего содержания чиновничьего аппарата и управленческой вертикали. Надо немного самим поужаться, но людей ни в коем случае не трогать.

— То есть возможны сокращения штата государственных служащих?

— Этот вопрос рассматривается. Но речь не только об экономии. Мы внедряем бережливые технологии, меняем процессы, используем искусственный интеллект.

Программные агенты и ассистенты позволяют автоматизировать рутинные операции и снижать затраты. С учётом этих изменений мы планируем сократить аппарат.

«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ — НОВАЯ ВСЕЛЕННАЯ»

— Недавно команда правительства прошла обучение по искусственному интеллекту в СберУниверситете. Каковы результаты?

— Это действительно новая вселенная, которой нужно научиться пользоваться. Пока мы делаем первые шаги, но они уже превращаются в реальные разработки.

В ближайшее время представим проекты наших специалистов для разных отраслей. Например, искусственный интеллект можно применять при подготовке и проверке сметной документации. Раньше такая работа требовала большого количества специалистов, которых на рынке не хватает. Сегодня ИИ уже вполне конкурентоспособен в этой сфере.

— Сами пользуетесь?

— Да. Пока задаю общие вопросы и не загружаю подробную рабочую информацию. Мне интересно, как искусственный интеллект оценивает развитие Калужской области и наши действия в разных направлениях. Иногда получаю необычные и полезные ответы. Использую его и как справочный инструмент.

КАДРОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ СОХРАНИТСЯ

— Вы говорили, что в ближайшие семь лет Калужской области понадобится около 60 тысяч работников. Искусственный интеллект может уменьшить эту цифру?

— Не думаю, что потребность сильно снизится. ИИ заменяет людей в некоторых рутинных процессах, но одновременно освобождает их для более творческой и сложной работы.

Скорее произойдёт перераспределение специалистов между отраслями и направлениями.

В начале декабря в Санкт-Петербурге мы планируем совместное заседание комиссий Государственного Совета по направлениям «Кадры» и «Промышленность». Главной темой станет подготовка работников для российской индустрии.

«Я НЕ МОГУ СКАЗАТЬ, ЧТО ДОВОЛЕН ВСЕМИ»

— Прошёл год после назначения глав муниципалитетов на новый срок. Всех ли Вы сейчас поддержали бы снова?

— Команда работает, определённые результаты есть. Мы регулярно обсуждаем ситуацию на заседаниях правительства.

Это модернизация коммунальной инфраструктуры, вывоз мусора, медицинское обслуживание, обратная связь с жителями. Есть успехи, но остаются недостатки, сложности и сбои. Поэтому раздавать всем награды и утверждать, что я доволен каждым, не стану.

Главную оценку всегда дают люди. Наша задача — слышать её и своевременно корректировать работу.

РЕШЕНИЕ ПО ВЕЙПАМ ОБЪЯВЯТ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

— В Калужской области обсуждалась возможность ограничения продажи вейпов. Какова Ваша позиция?

— Мы рассматриваем эту тему. Она действительно острая. В целом я не сторонник запретов — я сторонник разумного регулирования.

Но мы видим, как люди, особенно молодые, не понимают последствий и вредят своему здоровью. Иногда это заканчивается трагически. Поэтому меры, способные оградить молодёжь от такого пагубного занятия, необходимы.

— Когда будет принято решение?

— Думаю, озвучим его в ближайшие дни.

КОГДА СТАВИТЬ ЁЛКИ

— В Москве предпринимателей уже призвали готовить магазины и улицы к Новому году. Когда, на ваш взгляд, пора начинать украшать города Калужской области?

— Готовь сани летом, а телегу зимой. Наверное, уже пора.

— Не рано?

— Сейчас кажется, что ещё осень. Но через неделю может выпасть снег, а снег — это уже почти Новый год.

ЧТО НАС ОБЪЕДИНЯЕТ

(Интервью мы записывали в преддверии 4 ноября — Дня народного единства, поэтому не могли не задать этот вопрос.) — Если говорить о Калужской области, что нас объединяет, а что разъединяет?

— Калужская область — регион с древней и богатой историей. Когда-то здесь жили вятичи и кривичи, а сейчас наш дом объединяет представителей разных национальностей и народов.

Вспоминается сцена из фильма «28 панфиловцев». Её смысл простой: когда защищаем Москву — мы все русские, когда Казань — все татары. Сегодня нам необходимо сплотиться, чтобы защищать интересы нашей страны. Именно это нас объединяет.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ — ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ БЮДЖЕТА

— Президент в конце года традиционно проводит прямую линию. Главы регионов также выходят на разговор с жителями. У Вас такая встреча планируется?

— Обязательно. Думаю, проведём её после принятия бюджета. Тогда станут понятны решения, которые определят наши основные планы и ориентиры на следующий год.

 
 
Евгений Серкин
Все статьи автора
Написать автору
 Система Orphus
Ошибка? Выделите её и нажмите [Ctrl]+[Enter]
1684 просмотра
 Поделиться:  

Последние новости из рубрики «Власть»:


10 сентября 2026

МЫ и ШАПША. Большое интервью с главой области: о НАС и НАШИХ перспективах
Интервью с губернатором – всегда интересно. Особенно если от тебя не требуют предварительного списка...
4 июля 2026

Путин подписал закон о ипотечных каникулах для семей с двумя и более детьми
Как сообщает РИА Новости, Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 сентября 2026...
23 июня 2026

В Обнинске успешно реализуется народная программа наказов партии «Единая Россия»
Депутат Законодательного Собрания Ирина Строева рассказала о реализации Народной программы наказов граждан...
23 июня 2026

Народная программа наказов партии «Единая Россия» способствует дальнейшему развитию наукограда
Депутат Законодательного Собрания Олег Комиссар рассказал о проектах, реализуемых в Обнинске в рамках...
17 мая 2026

Армрестлинг по-президентски: мемное событие во время визита президента США в Китай [+видео]
Длительное рукопожатие. Одним из самых мемных событий во время визита президента США Дональда Трампа...
13 апреля 2026

Новое назначение в администрации Обнинска
Наталья Шафранова — начальник Управления документационного обеспечения и взаимодействия с населением.

Читать все новости

Главные новости

Дороги / 2026-11-06

Многострадальный Пяткинский проезд опять будут...
ЖКХ / 2026-11-06

Житель Обнинска за год написал на управляющую компанию...
/ 2026-11-06

Возле обнинской школы №5 появится новая «зебра»
Мероприятия / 2026-11-06

Они не вернулись со службы: 84 оборвавшиеся жизни

Свежие новости

Происшествия / 2026-11-06

Как мошенники используют СНИЛС, и почему чиновники его не запрашивают по телефону
Общество / 2026-11-05

Жителям Обнинска, дома которых обслуживали скандальные УК, порекомендовали обращаться в суд
Дороги / 2026-11-05

Из Обнинска в Белоусово сейчас не уехать даже за деньги
Благоустройство / 2026-11-05

В обнинский двор по просьбе завезли землю для газонов 
ЖКХ / 2026-11-05

100 жителей области стали новыми обладателями энергобонусов от Калужской сбытовой компании
Медицина / 2026-11-05

Вторая поликлиника в Обнинске становится «умной» 

Самое оценённое

Происшествия / 2026-10-13

Жительница Балабаново зарегистрировала в своей квартире более 50 мигрантов
Происшествия / 2026-10-13

В Обнинске задержали мужчину, ранившего ножом подростка
Общество / 2026-10-16

Обнинские подростки опять нанесли городу ущерб
Общество / 2026-10-13

Что творится на улицах Обнинска? Акустические хроники наукограда

О компании Все новости Предложить тему Услуги Контакты Старый дизайн