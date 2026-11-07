Почему фонари зажигаются, когда на улице еще светло? Отвечаем на вопрос читателя

В редакцию нашей газеты обратился местный житель с актуальным для ноября вопросом: «Не рано ли включают уличное освещение? В полпятого вечера на улице еще вполне светло, но фонари уже горят. В ноябре темнеет быстро, ближе к пяти, но получается, что целых полчаса городское освещение работает вхолостую. Зачем тратить электроэнергию?»Однако эти «лишние» полчаса работы фонарей — не ошибка автоматики, а строгое требование безопасности и особенность коварной ноябрьской погоды.Запас на «разгон» системы: Современное уличное освещение работает по утвержденному астрономическому графику, который меняется каждые сутки вслед за продолжительностью светового дня. В первой половине ноября фонари действительно обязаны включаться в районе 16:30–16:40. Системе требуется время, чтобы выйти на полную мощность как раз к моменту наступления плотной темноты.График рассчитывается исходя из ясной погоды. Однако в ноябре небо практически всегда затянуто плотными тучами. Из-за облачности реальный уровень освещенности падает гораздо быстрее, чем показывает астрономический календарь. Датчики света (фотореле) реагируют на эту серость и включают иллюминацию раньше.Сумерки — самое опасное время на дорогах. В полумраке человеческий глаз теряет бдительность: серые куртки пешеходов сливаются с мокрым асфальтом, а фары машин еще не дают нужного контраста. Включение фонарей с небольшим опережением позволяет «сгладить» этот переходный период и защитить людей от ДТП.городским службам важнее перестраховаться и заложить 20–30 минут светового буфера, чем допустить, чтобы город хотя бы на мгновение погрузился в опасный вечерний сумрак.