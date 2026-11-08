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Сегодня пиццу заказал, завтра Россию НАТО продал!

Образование  /  8 ноября 2026
Убрать из образовательных учреждений.

В самом начале ноября многие СМИ и новостные паблики посмеялись, цитируя заявление общественника, прославившегося многочисленными жалобами и доносами, Виталия Бородина. Последний объявил войну пицце, поскольку это не еда, а «мягкая сила в картонной коробке». И вообще пицца — из Италии, а это страна НАТО!

«Вы только вдумайтесь! Тысячу лет наши бабушки пекли пироги, а теперь нам продают итальянскую лепёшку с кетчупом. Напомню, что Италия находится в списке недружественных государств и поставляет оружие киевскому режиму. Это никакая не «просто еда», а мягкая сила в картонной коробке. Сначала пицца, потом Хэллоуин, и вот ребёнок не может назвать ни одного русского блюда».

На этом основании Бородин потребовал убрать пиццу из образовательных учреждений, а также запретить использование этого слова в вывесках и в рекламе, «так как это грубо нарушает закон о государственном языке и навязывает нашей молодёжи чуждые, деструктивные ценности». В социальных сетях инициативу высмеяли. Даже отдельные депутаты Госдумы назвали её абсурдной, но неожиданно у общественника появился мощный союзник.

Елена Ямпольская, советник президента РФ (журналист и писатель, к слову), неожиданно согласилась с тем, что в школьных столовых пиццы быть не должно.

Елена ЯМПОЛЬСКАЯ:

— Пицца — точно не та пища, которая должна присутствовать в образовательных учреждениях, потому что она не полезна для ребенка. Одно дело, когда ребенок лакомится ей с разрешения родителей или что-то отмечает, совсем другое — присутствие такого в школьном буфете. Меня очень удивляет, что такая вещь у нас есть.

По словам советницы президента, одними запретами ничего не сделать, но в государственных учреждениях можно проводить культурную политику, в том числе и в области еды, знакомя детей с богатством и традициями русской кухни.

 
 
Евгений Серкин
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