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Обнинск перестаёт быть «Городом первых»

Благоустройство  /  8 ноября 2026
Новые варианты брендинга.

Обнинск перестаёт быть «Городом первых». Последние несколько лет этот слоган пытались сделать частью городского бренда. «Город первых» писали на сувенирах, использовали на мероприятиях, а при въезде в Обнинск установили большой габион с этими словами.

Во время реконструкции Киевского шоссе конструкцию пришлось демонтировать — она мешала проведению работ. И, похоже, вслед за ней постепенно уйдёт в прошлое и сама концепция. Сейчас обсуждается несколько новых вариантов брендинга Обнинска. Правда, предложенные варианты выглядят явно не лучше, но об этом мы расскажем отдельно.

 
 
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