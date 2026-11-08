Новые варианты брендинга.Обнинск перестаёт быть «Городом первых». Последние несколько лет этот слоган пытались сделать частью городского бренда. «Город первых» писали на сувенирах, использовали на мероприятиях, а при въезде в Обнинск установили большой габион с этими словами.Во время реконструкции Киевского шоссе конструкцию пришлось демонтировать — она мешала проведению работ. И, похоже, вслед за ней постепенно уйдёт в прошлое и сама концепция. Сейчас обсуждается несколько новых вариантов брендинга Обнинска. Правда, предложенные варианты выглядят явно не лучше, но об этом мы расскажем отдельно.