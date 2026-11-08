Во время реконструкции Киевского шоссе конструкцию пришлось демонтировать — она мешала проведению работ. И, похоже, вслед за ней постепенно уйдёт в прошлое и сама концепция. Сейчас обсуждается несколько новых вариантов брендинга Обнинска. Правда, предложенные варианты выглядят явно не лучше, но об этом мы расскажем отдельно.
Обнинск перестаёт быть «Городом первых»
Благоустройство / 8 ноября 2026
Во время реконструкции Киевского шоссе конструкцию пришлось демонтировать — она мешала проведению работ. И, похоже, вслед за ней постепенно уйдёт в прошлое и сама концепция. Сейчас обсуждается несколько новых вариантов брендинга Обнинска. Правда, предложенные варианты выглядят явно не лучше, но об этом мы расскажем отдельно.
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