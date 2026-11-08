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Вася — чат-бот фонда капитального ремонта Калужской области

ЖКХ  /  8 ноября 2026
«Вася на связи!»

Говорят, в мире невозможно остановить три вещи: самовосхваление Дональда Трампа, рост тарифов на коммуналку и креативного SMM-щика, дорвавшегося до администрирования госпаблика.

Только недавно я писал о том, как неуместно выглядят странные полуразвлекательные вставки на каналах органов власти или официальных лиц, и вот — продолжение истории. Министр ЖКХ и строительства Калужской области презентует нам «Васю».

Вася — чат-бот Фонда капитального ремонта Калужской области с аватаром в виде ИИ-шного кота. «Вася на связи!» — информирует Вячеслав Лежнин. — «Остались вопросы по капитальному ремонту? Обращайтесь к Васе».

Не знаю, как вам, а по мне — не очень хорошее решение. Вася? В панибратстве, когда его источником является государственная либо окологосударственная структура, нет ничего хорошего в принципе. Если бы бота назвали Афоня, ещё можно было бы понять: в культурном коде у нас зашита ассоциация с героем?сантехником Леонида Куравлёва — Афоней — из одноимённого фильма, но… Кот Вася — эксперт ФКР?

Вася хотел, но у него лапки

Я приветствую иронию и чувство юмора, однако они должны быть уместны. Представьте, что вы пишете жалобу, например, в прокуратуру на отсутствие ремонта. И в числе прочего указываете: «На мой запрос в ФКР Вася ответил…».

Детский сад.

И, кстати. Помните фразу: как вы судно назовете, так оно и поплывет? Люди, которые придумали сделать аватаром кота, в курсе про популярнейший мем «у меня лапки», которым объясняется некомпетентность и полная неспособность что-то сделать (мягкий аналог поговорки про руки из интересной анатомии)?

— Почему вы не сделали ремонт?

— Мы хотели, но у нас лапки.

 
 
Евгений Серкин
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