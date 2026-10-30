Кто расставил парты в школьных классах и включил правильный свет

Альфред Владиславович Мольков понял: лечить детей бесполезно, если они каждый день возвращаются в тёмные, душные классы с неудобной мебелью. Он решил перестроить саму школьную систему под жесткий контроль науки.
Сто лет назад, в1926 году, на медицинском факультете 1-го МГУ произошло историческое событие — по инициативе профессора Альфреда Молькова открылась первая в стране кафедра гигиены воспитания (сегодня мы знаем её как кафедру гигиены детей и подростков). А 9 ноября, медицинское и педагогическое сообщество отметило 156-летие со дня рождения этого великого человека.
Самое время вспомнить, почему благодаря его трудам наши школы стали безопасными, и почему некоторые современные «дизайнерские» тренды заставили бы профессора схватиться за голову.
ЛАБОРАТОРИЯ НА ПАРТАХ: «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ КЛАСС»
Мольков не гадал на кофейной гуще — он проводил эксперименты. При Институте гигиены он создал настоящий «экспериментальный класс». Там в строго контролируемых условиях изучали всё, что окружает ребенка: Сколько ватт света нужно для идеального чтения без порчи зрения;
Как часто нужно проветривать класс, чтобы дети не засыпали от нехватки кислорода;
Сколько минут должен длиться урок (привет, канонические 45 минут!) и какой длины должна быть перемена, чтобы мозг успел перезагрузиться.
Под руководством Молькова по всей стране заработало Центральное антропометрическое бюро. Врачи измеряли сотни тысяч детей, выводя стандарты роста и веса, чтобы понять, как социальные условия влияют на здоровье.
ПРОСТИ, АЛЬФРЕД, МЫ ВСЁ ПОВЕРНУЛИ! (ПРО НОВОМОДНУЮ РАССАДКУ)
Именно Мольков и его кафедра кровью и научными тестами доказали: парты должны стоять рядами, свет обязан падать строго слева, а угол наклона столешницы — беречь позвоночник и глаза. К сожалению, правильные парты остались в далеком прошлом, как и уроки каллиграфии. Да и парты некоторые учителя пытаются расставлять по-новому.
Интересно, что бы сказал профессор Мольков, заглянув в некоторые современные школы? Сегодня кое-где популярна «прогрессивная» командная рассадка: парты сдвигают островками, и ученики сидят лицом друг к другу. Выглядит это, конечно, весело и по-европейски, но с точки зрения гигиены, в том числе психологической, — это полный кошмар!
Половина класса в такой конфигурации сидит боком к доске, скрутив шею в три погибели. Свет падает бог пойми откуда — кому-то в правый глаз, кому-то из-за спины, создавая глухую тень на тетради. А уж про то, как «удобно» списывать и отвлекаться на соседа, который сидит прямо перед твоим носом и строит рожи, и говорить не стоит. Сто лет фундаментальной науки Молькова просто выходят из чата ради красивой картинки недоучек для соцсетей!
НЕВИДИМЫЙ ЩИТ В КАЖДОМ КЛАССЕ
Тем не менее, базовый каркас, созданный Мольковым, держит удар до сих пор. Именно он написал учебник «Школьная гигиена», создал систему школьных врачей и медсестёр, внедрил регулярные медосмотры и жесткие требования к архитектуре школ (расположение окон, ширина коридоров, удаленность от шумных заводов).
Так что каждый раз, когда звучит звонок на законную перемену, а класс заливает правильный дневной свет — знайте, это невидимая забота профессора Молькова, начатая на его кафедре ровно век назад. А парты... парты лучше всё-таки вернуть на место!