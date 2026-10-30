Кто расставил парты в школьных классах и включил правильный свет

Представьте себе картину: начало XX века, школьники массово страдают от сколиоза, близорукости и туберкулеза, а уроки длятся хаотично.Альфред Владиславович Мольков понял: лечить детей бесполезно, если они каждый день возвращаются в тёмные, душные классы с неудобной мебелью. Он решил перестроить саму школьную систему под жесткий контроль науки.Сто лет назад, в1926 году, на медицинском факультете 1-го МГУ произошло историческое событие — по инициативе профессора Альфреда Молькова открылась первая в стране кафедра гигиены воспитания (сегодня мы знаем её как кафедру гигиены детей и подростков). А 9 ноября, медицинское и педагогическое сообщество отметило 156-летие со дня рождения этого великого человека.Самое время вспомнить, почему благодаря его трудам наши школы стали безопасными, и почему некоторые современные «дизайнерские» тренды заставили бы профессора схватиться за голову.Мольков не гадал на кофейной гуще — он проводил эксперименты. При Институте гигиены он создал настоящий «экспериментальный класс». Там в строго контролируемых условиях изучали всё, что окружает ребенка: Сколько ватт света нужно для идеального чтения без порчи зрения;Как часто нужно проветривать класс, чтобы дети не засыпали от нехватки кислорода;Сколько минут должен длиться урок (привет, канонические 45 минут!) и какой длины должна быть перемена, чтобы мозг успел перезагрузиться.Под руководством Молькова по всей стране заработало Центральное антропометрическое бюро. Врачи измеряли сотни тысяч детей, выводя стандарты роста и веса, чтобы понять, как социальные условия влияют на здоровье.Именно Мольков и его кафедра кровью и научными тестами доказали: парты должны стоять рядами, свет обязан падать строго слева, а угол наклона столешницы — беречь позвоночник и глаза. К сожалению, правильные парты остались в далеком прошлом, как и уроки каллиграфии. Да и парты некоторые учителя пытаются расставлять по-новому.Интересно, что бы сказал профессор Мольков, заглянув в некоторые современные школы? Сегодня кое-где популярна «прогрессивная» командная рассадка: парты сдвигают островками, и ученики сидят лицом друг к другу. Выглядит это, конечно, весело и по-европейски, но с точки зрения гигиены, в том числе психологической, — это полный кошмар!Половина класса в такой конфигурации сидит боком к доске, скрутив шею в три погибели. Свет падает бог пойми откуда — кому-то в правый глаз, кому-то из-за спины, создавая глухую тень на тетради. А уж про то, как «удобно» списывать и отвлекаться на соседа, который сидит прямо перед твоим носом и строит рожи, и говорить не стоит. Сто лет фундаментальной науки Молькова просто выходят из чата ради красивой картинки недоучек для соцсетей!Тем не менее, базовый каркас, созданный Мольковым, держит удар до сих пор. Именно он написал учебник «Школьная гигиена», создал систему школьных врачей и медсестёр, внедрил регулярные медосмотры и жесткие требования к архитектуре школ (расположение окон, ширина коридоров, удаленность от шумных заводов).Так что каждый раз, когда звучит звонок на законную перемену, а класс заливает правильный дневной свет — знайте, это невидимая забота профессора Молькова, начатая на его кафедре ровно век назад. А парты... парты лучше всё-таки вернуть на место!