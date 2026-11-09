Детектив на проспекте Маркса: о разъяренной бабушке и разрушенной лавочке

Двор дома по улице Маркса раскололся на два непримиримых лагеря.Причина — загадочное разрушение местной скамейки. Лавка стояла на приличном отдалении от подъездов и окон, поэтому собравшиеся особо не мешали жильцам. Но именно поэтому и свидетелей разрушения немного. Дворовая полиция в лице бдительных соседей выдвинула две неофициальные версии, одна из которых тянет на голливудский блокбастер.Версия №1: «Трудные подростки и великая скука». Часть жителей уверена: скамейка пала жертвой каникулярного синдрома. Группа скучающих тинейджеров, подгоняемая гормонами и избытком свободного времени, устроила лавочке краш-тест.Версия №2: «Лига справедливости» Вторая версия куда более эпична. Говорят, ночью на скамейке традиционно заседал «клуб любителей полусладкого и громких разговоров за жизнь». Когда децибелы превысили все санитарные нормы, на тропу войны вышла она — Разъяренная Бабушка с первого этажа.Движимая хроническим недосыпом и праведным гневом, пенсионерка совершила тактический ночной рейд. Пока алкаши отошли в магазин за добавкой, бабушка, вооружившись инструментами, за пару минут полностью демонтировала объект. Нет лавочки — нет тусовки. подросткам и алкоголикам придется отправиться тусить в песочницу или на горку.Пока коммунальщики чешут затылки, двор наслаждается тишиной. И даже если лавочку разломали хулиганы, легенда о Ночной Бабушке и её «Красном богатыре» навсегда останется в анналах истории дворика на проспекте Маркса грозным предупреждением нарушителям закона о тишине.Впрочем, на этой же детской площадке есть еще суровые конструкции для выбивания ковров. На них тоже можно сидеть, а вот выломать железных монстров или испортить уже гораздо сложнее, чем безобидную деревянную скамейку.