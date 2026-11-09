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Стало известно, с кем сейчас живёт девочка из обнинского выпуска «Мужского / Женского»

Дети  /  12 ноября 2026
Ситуация на контроле органов опеки.

Стало известно, с кем сейчас живёт девочка из обнинского выпуска «Мужского / Женского». Начальник отдела опеки и попечительства рассказала ES!-каналу, что точка в споре родителей пятилетней Киры пока не поставлена. Обнинский городской суд рассматривает заявления обеих сторон об определении места жительства дочери. На время разбирательства ребёнка оставили с папой — это закреплено обеспечительными мерами.

Оба родителя состоят на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних: мама — в Жуковском округе, отец — в Обнинске. Жалоб на мужчину не поступало. Он вместе с девочкой живёт в благоустроенной однокомнатной квартире, условия признаны удовлетворительными. Кира ходит в детский сад, папа работает с 8:00 до 17:00 и сам отводит и забирает её.

Как выяснилось, старшая дочь героини программы от предыдущих отношений тоже живёт не с матерью: суд определил её место жительства с биологическим отцом. Последнее заседание не состоялось: обе стороны не явились, после чего рассмотрение дела приостановили. Мама уже подала заявление о его возобновлении, однако дата пока не назначена. Ситуация остаётся на контроле органов опеки.



 
 
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