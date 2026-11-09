Стало известно, с кем сейчас живёт девочка из обнинского выпуска «Мужского / Женского». Начальник отдела опеки и попечительства рассказала ES!-каналу, что точка в споре родителей пятилетней Киры пока не поставлена. Обнинский городской суд рассматривает заявления обеих сторон об определении места жительства дочери. На время разбирательства ребёнка оставили с папой — это закреплено обеспечительными мерами.
Оба родителя состоят на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних: мама — в Жуковском округе, отец — в Обнинске. Жалоб на мужчину не поступало. Он вместе с девочкой живёт в благоустроенной однокомнатной квартире, условия признаны удовлетворительными. Кира ходит в детский сад, папа работает с 8:00 до 17:00 и сам отводит и забирает её.
Как выяснилось, старшая дочь героини программы от предыдущих отношений тоже живёт не с матерью: суд определил её место жительства с биологическим отцом. Последнее заседание не состоялось: обе стороны не явились, после чего рассмотрение дела приостановили. Мама уже подала заявление о его возобновлении, однако дата пока не назначена. Ситуация остаётся на контроле органов опеки.