Гостиницу АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» в Обнинске никак не могут продать, сообщает ES!-канал. Объект на Жолио-Кюри, 5 выставляют на торги как минимум в пятый раз. Сейчас начальная цена составляет 87,5 миллиона рублей, но её могут снизить до 64,6 миллиона. Это от 27,3 до 37 тысяч за квадратный метр.
Однако с недвижимостью всё непросто. Общая площадь здания — 2743,6 кв. м, а в лот входят только 2365,8 «квадрата» и участок в 14,5 сотки. Остальная часть строения покупателю не достанется. Внутри продаваемых помещений находятся 16 комнат, где зарегистрированы люди, некоторые — ещё с конца 1980-х годов.
Получается, новый собственник приобретёт большую часть бывшего общежития вместе с прописанными там жильцами и весьма сомнительными перспективами выписать их оттуда.