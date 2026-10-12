История собаки с пятью щенками, спасённой из калужского приюта-концлагеря. Тот кошмар не забудут ни волонтёры, побывавшие в «Острове надежды», ни те, кто следил за происходившим в соцсетях. Содержанием это назвать было нельзя: под тысячу животных там медленно умирали. После огласки выживших начали вывозить и пристраивать по всей стране.
Одну из собак забрала девушка из Наро-Фоминска. Поначалу питомица боялась людей и даже обычного купания. Каждый шаг после пережитого — маленькая победа.
«Помылись. Было страшно, но теперь она пахнет не приютом, а домом», — рассказала Анна. Малышам найдут семьи, а их мама останется там, где её уже любят. Ради таких перемен волонтёры тогда и боролись.