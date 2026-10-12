Obninsk.Name
Главная  /  Новости  /  Архив новостей

История собаки с пятью щенками, спасённой из калужского приюта-концлагеря

Животные  /  15 ноября 2026
«Теперь она пахнет домом».

История собаки с пятью щенками, спасённой из калужского приюта-концлагеря. Тот кошмар не забудут ни волонтёры, побывавшие в «Острове надежды», ни те, кто следил за происходившим в соцсетях. Содержанием это назвать было нельзя: под тысячу животных там медленно умирали. После огласки выживших начали вывозить и пристраивать по всей стране.

Одну из собак забрала девушка из Наро-Фоминска. Поначалу питомица боялась людей и даже обычного купания. Каждый шаг после пережитого — маленькая победа.



«Помылись. Было страшно, но теперь она пахнет не приютом, а домом», — рассказала Анна. Малышам найдут семьи, а их мама останется там, где её уже любят. Ради таких перемен волонтёры тогда и боролись.





 
 
542 просмотра
 Поделиться:  

Последние новости из рубрики «Животные» и по тэгам #собаки, #приют:


12 октября 2026

Глава Калуги впервые публично прокомментировал ситуацию в «собачьем концлагере» [+видео]
«Остров Надежды». Глава Калуги впервые за две недели публично прокомментировал ситуацию вокруг «собачьего...
8 июня 2026

49 щенков подбросили в обнинский «Новый Ковчег» с начала года
Часть погибла. 49 щенков подбросили в обнинский «Новый Ковчег» с начала года. Часть из них...
11 февраля 2026

Агрессивных бездомных собак в Обнинске больше не будут выпускать на улицы
Новое законодательство. Агрессивных бездомных собак в Обнинске больше не будут выпускать на улицы. Ранее...
20 января 2026

Первый из семи подброшенных в приют щенков нашёл новый дом и добрые руки

Обнинск – город добрых людей! Первый из семи подброшенных в приют щенков нашёл новый дом и добрые руки.
19 января 2026

В Обнинский приют «Новый ковчег» подбросили домашних щенков [+видео]
Безответственность на грани живодёрства. В Обнинский приют «Новый ковчег» подбросили домашних...
15 ноября 2026

В Калужской области каждого третьего медведя отстреливать не будут
По крайней мере, пока. В Калужской области каждого третьего медведя отстреливать не будут. Новый федеральный...

Читать все новости

Главные новости

Общество / 2026-11-15

Велосезон в Обнинске ещё не закрыт, а у молодёжного... 
Погода / 2026-11-15

Снегопады накроют калужскую область на следующей... 
Власть / 2026-11-15

Стефан Перевалов выиграл выборы в секретари
Экономика / 2026-11-15

В самом большом магазине сувениров Калуги рассказали... 

Свежие новости

Экономика / 2026-11-15

Нужно больше утильсбора!                
Происшествия / 2026-11-15

Новый ресторан «Место встречи» в Обнинске устроил себе рекламу на весь город 
Общество / 2026-11-15

Картинка-тест                                      
Образование / 2026-11-15

Будущие студенты присмотрелись к обнинскому ИАТЭ 
Экономика / 2026-11-15

Гостиницу Карповки в Обнинске никак не могут продать
Общество / 2026-11-14

Обнинские подростки облюбовали новую «заброшку»

Самое оценённое

Миграция / 2026-11-01

В Калужской области стали реже выдавать и чаще аннулировать ВНЖ
Миграция / 2026-10-20

101 мигранта выдворят из Калужской области после рейда «Нелегал-2026»
Криминал / 2026-10-20

Убийцей 46-летнего калужанина оказался не мигрант
Экология / 2026-11-02

В Обнинске снова жалуются на вонь от свалки на Киевке

О компании Все новости Предложить тему Услуги Контакты Старый дизайн