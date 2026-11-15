Нужно больше утильсбора!

Федеральным чиновникам так понравилось собирать с населения утилизационный сбор за автомобили, что они решили дополнительно перекрыть некоторые лазейки, которыми россияне пользовались, чтобы минимизировать платежи. С этой целью Минпромторг РФ разработал проект единого постановления правительства «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств, самоходных машин и прицепов к ним…» — после его принятия действующие постановления №1291 и №152 утратят силу.
Ознакомиться с проектом можно на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Основная идея: закрыть «лавочку» с ввозом автомобилей в Россию через страны ЕАЭС (Евразийского экономического союза): Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Армении. До недавнего времени в России активно использовалась «киргизская схема», когда машины везут через Кыргызстан, где регистрируют на подставное лицо (или заключают полуфиктивный договор с местным дилером).
Таким образом, машина перестает быть «иностранкой», и считается уже не импортным автомобилем, а «товаром, перемещаемым внутри союза». В Россию ее завозят, оформляя на таможне как «для личного пользования». Это позволяет воспользоваться правом на льготный утильсбор — 3,4 тыс. рублей за машину до трех лет и 5,2 тыс. рублей за более старую (льгота действует для машин мощностью до 160 л. с., ограничение введено с декабря 2025 года), — а через несколько дней автомобиль оформляют на конечного покупателя.
Если новые правила Минпромторга примут (в сопроводительных материалах фигурирует дата 1 мая 2027 года, хотя в самом тексте проекта она пока не заполнена), перепродажа автомобиля в течение года будет основанием для пересчета утильсбора с льготного на коммерческий.
Кроме того, при ввозе через страны ЕАЭС доплату до российских платежей планируется рассчитывать исходя не из фактической стоимости машины, указанной владельцем, а по средней цене из специального перечня, который Минпромторг будет обновлять не реже одного раза в квартал
Если подтвердить уплаченные в другой стране союза пошлины документами не удастся, разницу посчитают так, будто платежей не было вовсе. Одним словом, экономить на приобретении иномарок станет гораздо труднее.