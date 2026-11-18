Выпьем, добрая подружка

Бедной юности моей,

Выпьем с горя; где же кружка?

За взрослых — стыдно!Вирусы ОРВИ передаются воздушно-капельным путем, а детский алкоголизм — стихо-рифмоплетским.Видимо, так рассудили в структурах, отвечающих за образование, и, на всякий случай, отредактировали «наше все», «солнце русской поэзии», «имя России» и главного «айда сукин сына!» страны Александра Сергеевича Пушкина. В учебнике «Литературное чтение» для третьего класса составители вырезали целую строфу с упоминанием няни:Сердцу будет веселей.Логично.Прочитает третьеклассник такие вирши и тут же, вот просто немедленно, захочет накатить. Это ж Пушкин, сила слова — страшная! А если потом еще случайно радугу увидит… При этом, хочу напомнить, что в Российской Федерации на законодательном уровне ЗАПРЕЩЕНА цензура. Особенно цензура массовой информации: органы, которые ей занимаются, должны быть лишены финансирования и ликвидированы (ст. 3 ФЗ «О СМИ»).P.S.: Кстати, учебник с отредактированным Пушкиным вышел еще в 2023 г., но заметили это только сейчас, когда один умный ребенок в Санкт-Петербурге (все же культурная столица!) обнаружил, что стих сократили и пошел с этим откровением к родителям.Мальчик молодец, а за взрослых — стыдно!