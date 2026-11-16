Превышение полномочий и служебный подлог.Двух сотрудников ДПС Калуги отправили под стражу за попытку скрыть ДТП. Их подозревают в превышении полномочий и служебном подлоге. В июне водитель на «Ладе Веста» у одного из домов сбил 5-летнюю девочку и сбежал.Прибывшие в областную клиническую детскую больницу, куда госпитализировали малышку, правоохранители не оформили нужные документы, но предложили отцу ребенка вписать в объяснения ложные сведения, что травма получена в быту. Они угрожали, что иначе маме девочки может грозить ответственность за то, что оставила её без присмотра. В итоге водитель избежал наказания.Преступление было выявлено сотрудниками собственной безопасности УМВД региона. На водителя возбуждено административное дело. ДПС-ники останутся под стражей на время следствия – 2 месяца.