Если по утрам кажется, что вам не тридцать, а все девяносто, есть смысл проверить состояние своего организма.Но прежде чем записывать себя в пенсионеры, можно устроить организму быстрый экспресс-тест прямо на ковре в гостиной. А если захочется серьёзной науки — заглянуть в новый Центр медицины здорового долголетия в Калуге, где всё проверят бесплатно по полису ОМС.Никаких сложных приборов не понадобится — только секундомер, линейка и немного места вокруг (на случай, если вы внезапно потеряете равновесие).Встаньте босиком на пол, поднимите одну ногу и крепко зажмурьтесь. Простояли 30 секунд? Поздравляем, ваша нервная система и координация на уровне 20–25 лет. Продержались 15 секунд — тянете на 35–40. Если зашатались быстрее чем за 5 секунд, мозжечок явно просит тренировки.Попробуйте сесть на пол со скрещёнными ногами, а потом встать обратно, не опираясь на ладони, колени или бок. Получилось грациозно и без подсказок — опорно-двигательный аппарат в отличной форме. Каждое касание пола рукой намекает, что мышцам и суставам не хватает гибкости.Посчитайте пульс в покое, сделайте 20–30 быстрых приседаний и сразу замерьте его снова. Если пульс подскочил не больше чем на четверть — сердце готово к подвигам. Если вырос наполовину или появилась одышка, кардиотренировки лучше начинать под присмотром врача.Заведите одну руку за спину сверху через плечо, другую — снизу от поясницы и попробуйте сцепить пальцы. Смыкаются легко — плечи в полном порядке. Если между ладонями поместится небольшой арбуз, грудной отдел позвоночника слишком долго сидел за компьютером.Попросите кого-нибудь держать 50-сантиметровую линейку вертикально за верхний край, а свою открытую ладонь держите чуть ниже нуля. Когда линейку отпустят без предупреждения, хватайте её. Поймали в районе 20 см — реакция как у супергероя, ближе к 40 см — нервные импульсы немного задумались о вечном.Результаты получены, а что же с ними делать?Домашние тесты — отличный способ развлечься и заметить первые сигналы тела, но для точного диагноза нужен взгляд специалистов. Именно для этого в Калуге на Правобережье открылся первый Центр медицины здорового долголетия. Проект запустили в рамках федерального движения «За медицину здорового долголетия», которое стартовало по инициативе вице-премьера Татьяны Голиковой.Главная цель врачей — поймать так называемые «предриски» на самом старте, пока организм не начал жалобно поскрипывать. В центре вас ждёт полноценный чекап: Считают реальные годы. Определяют биологический и сосудистый возраст, чтобы сравнить их с записью в паспорте.Измеряют параметры. Проверяют состав тела, мышечную силу, гибкость и баланс на специальном оборудовании.Выдают «паспорт здоровья». По итогам обследования вы получите личный план апгрейда: что поправить в рационе, какие витамины добавить по показаниям и на какую лечебную физкультуру сходить.Работу нового центра уже лично протестировал губернатор Владислав Шапша вместе с руководителем рабочей группы движения Анастасией Столковой. Эксперимент признали успешным, так что скоро в регионе откроют ещё три таких центра — в калужской четвёртой горбольнице, а также в Боровске и Людинове.Если вам уже исполнилось 18 лет и вы хотите обзавестись официальным «паспортом здоровья», пора действовать.График работы: с понедельника по пятницу, с 8:00 до 15:45 (отличный повод законно отпроситься с работы ради науки и долголетия).Телефон для записи: (84842)-27-97-02 (в голосовом меню нужно нажать цифру 1).Узнать больше о том, как научиться жить долго и счастливо, можно на официальном портале движения longevity-med.ru.