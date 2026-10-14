Ну, посудите сами:

1) Заказывать только российское вино (спрос на вино в целом, кстати, падал весь прошлый год) и вина, произведённые в странах ЕАЭС (Армения, Казахстан, Белоруссия, Кыргызстан);

2) Забирать заказ только через 24 часа после оформления;

Дистанционная торговля алкоголем в России запрещена.Попытка правительства РФ превратить отделения «Почты России» в дистанционные алкомаркеты, торгующие вином, натолкнулась на неожиданное сопротивление. Причём не со стороны народных избранников — депутаты (партия большинства) как раз эту инициативу поддержали, как поддерживают все, что спускает им правительство. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении: 323 голоса «за», 71 — «против». Против неожиданно выступили сенаторы.Спикер СФ РФ Валентина Матвиенко обещала «стоять насмерть», но не пропустить «пьяную инициативу». К Совету Федерации присоединились и регионы: Москва и Московская область, что тоже озадачило думцев, ведь именно с них планировалось начать эксперимент.В итоге из-за неоднозначного отношения к инициативе 16 ноября Совет Госдумы снял ее с рассмотрения в рамках второго чтения. Когда депутаты к нему планируют вернуться, пока неизвестно.Дистанционная торговля алкоголем в России запрещена с 2007 года. Попытки отменить запрет предпринимались неоднократно, но до сих пор — неудачно.А знаете...... если честно, мне кажется, что проект отложили еще и потому, что в нынешнем варианте он просто нежизнеспособен3) Дважды подтверждать возраст, предоставляя паспортные данные — при оформлении заказа (через «Госуслуги») и при получении (паспорт или повторная проверка через ЕСИА).Добавьте сюда постоянные очереди и ситуации с работающими через пень-колоду, а когда и через сутки-другие отделениями на местах. После всего этого — вы серьёзно? Кому такое надо?! Не проще в ближайший к дому винник зайти?