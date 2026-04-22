Федеральные СМИ подхватили.10-летнюю девочку с диабетом высадили из автобуса в Обнинске. мама девочки рассказала, что все произошло 17 ноября в 15:13 на остановке «Музыкальная школа». После занятий школьница собиралась ехать домой в Заовражье на автобусе №3 «Экодолье».Девочка сказала водителю, что забыла деньги на проезд, и объяснила, что у неё диабет и инвалидность. По словам мамы, водитель грубо потребовал, чтобы она вышла. Домой школьница вернулась поздно и в слезах.Тема сегодня, 19 ноября, вышла на федеральный уровень — об истории рассказал канал Readovka. Мама школьницы сообщила изданию, что водитель назвал ребёнка обманщицей и велел покинуть салон. Домой она пошла пешком по холоду и в слезах.Директор «Обнинского городского транспорта» Владислав Егоров заявил, что служба безопасности устанавливает, кто находился за рулём, и изучает запись с камеры. Если информация подтвердится, сотруднику грозит выговор. При этом руководитель предприятия не исключил, что девочка могла выйти сама.Федеральное СМИ направило запросы в прокуратуру, областной Минтранс и уполномоченному по правам ребёнка. Закон запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет, которые едут без взрослых, даже если проезд не оплачен.