Транспортная драма на М-3 в районе Обнинска, видимо, завершится хэппи-эндом. Недавно мы рассказывали о сложной ситуации, которая возникла из-за реконструкции трассы: несколько жилых домов и предприятие оказались буквально замурованы. Местный житель Александр писал во все инстанции, а дорожники предлагали обустроить заезд за свой счёт.
И вот радостная весть: съезд будет. Об этом говорится в письме от «Автодора» на имя главы Обнинска. Александр и местные жители теперь благодарят всех — от уполномоченного по правам предпринимателей Анатолий Косинского, который взял на себя координацию действий всех сторон, до городских чиновников и ES!-канала за поддержку.