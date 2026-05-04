«Приезжаешь в 11 вечера, а встать некуда».Жители «Московского квартала» в Обнинске просят обустроить парковку. Автовладельцы записали видеообращение к властям наукограда. Они говорят, что микрорайон густо заселён, и по вечерам найти свободный карман для автомобиля становится настоящим квестом.Выход горожане видят в расчистке заброшенного участка лесополосы по соседству. По их мнению, зелёная зона сейчас находится в удручающем виде: за ней давно никто не ухаживает, территория захламлена, а в зарослях регулярно собираются маргинальные компании.