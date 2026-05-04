Выход горожане видят в расчистке заброшенного участка лесополосы по соседству. По их мнению, зелёная зона сейчас находится в удручающем виде: за ней давно никто не ухаживает, территория захламлена, а в зарослях регулярно собираются маргинальные компании.
Жители «Московского квартала» в Обнинске просят обустроить парковку
Транспорт / 22 ноября 2026
Выход горожане видят в расчистке заброшенного участка лесополосы по соседству. По их мнению, зелёная зона сейчас находится в удручающем виде: за ней давно никто не ухаживает, территория захламлена, а в зарослях регулярно собираются маргинальные компании.
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