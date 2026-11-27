В обнинских магазинах, кажется, разворачивается настоящий триллер.На днях сотрудница местной «Пятерочки» не выдержала и выдала крик души: местные подростки устроили настоящий квест «купи запрещенку любой ценой».В ход идет всё — от 15-летних барышень, с каменным лицом уверяющих, что им «уже стукнуло 18» (видимо, год идет за два, если считать по количеству контрольных по алгебре), до суровых 11-летних «мужичков», качающих права за банку безалкогольного пива.Самые хитрые тинейджеры освоили стелс-режим и пытаются прорваться через кассы самообслуживания. В итоге бедная продавщица вынуждена нести вахту зорким соколом, от чего у нее, похоже, развилась легкая паранойя: теперь под раздачу и грозное «все врунишки!» попадают даже те, кто мирно пробивает молоко и йогурты.Самые юные любители пива выдают сомнительный аргумент «так оно же нулевка, тетенька!». Главное открытие, которое ждет 11-летнего знатока законов на кассе: в безалкогольном пиве на самом деле есть алкоголь. Да, его там ничтожно мало — обычно до 0,5%. Но с точки зрения здравого смысла (и многих внутренних регламентов торговых сетей) это все равно продукт брожения, а не детский сок «ФрутоНяня». Ни один адекватный кассир не захочет проверять на своей зарплате, сочтет ли проверяющий орган эту банку нарушением.Один из таких любителей пива на днях устроил в обнинском магазине настоящую истерику с требованием продать ему бутылку. Вероятно, дитятко с раннего возраста привыкло кататься по полу и требовать понравившуюся игрушку. Но кассир – не мама, ей на эти истерики глубоко плевать, и в ее планы не входит терять свою зарплату, которую придется платить в качестве штрафа за спаивание несовершеннолетних. Кто в этой ситуации прав?По закону, в Калужской области продавать безалкогольное пиво несовершеннолетним разрешено — прямого запрета нет ни в федеральном, ни в региональном законодательстве. Алкогольной продукцией считаются напитки с содержанием этилового спирта более 0,5%. В «нулевке» спирта обычно не больше 0,5%, поэтому юридически она приравнена к квасу или кефиру. Специального регионального запрета на безалкогольное пиво в Калужской области (в отличие от запрета на энергетики и зажигалки) не вводилось.Почему же кассиры отказывают? Многие торговые сети (включая ту, куда входит «Пятерочка») устанавливают внутренние правила, запрещающие продавать детям товары, имитирующие алкоголь и табак. Кроме того, кассовое ПО часто настроено так, что при сканировании любой банки с надписью «пиво» у продавца выскакивает предупреждение о проверке возраста, и сотрудники предпочитают не рисковать, чтобы не получить штраф от руководства или службы безопасности. Так что поблагодарим торговые сети и бдительных сотрудников за то, что они отказываются от уловок по приучению детей к алкоголю.Поговорить о законности таких действий родители могут в суде, но не известно, кому хуже будет в случае предъявления к магазину законных требований продавать ребенку пиво, пусть и безалкогольное.Крупные и ответственные сети вообще запрещают продавать детям товары, имитирующие алкоголь и табак (например, те же безалкогольные сигареты или детское шампанское). Зачем? Чтобы у пятиклассника не формировалась привычка стоять у подъезда с пивной банкой в руке, пусть даже внутри там просто горькая газировка. И за это тоже поблагодарим сотрудников прилавка, незаметно и в меру своих возможностей отучающих детей от алкоголя.Но нулевым пивом 15-летние тинэйджеры не довольствуются, они пытаются прикупить что-либо покрепче. Особое умиление вызывает уверенность подростков в том, что касса самообслуживания — это портал в мир вседозволенности. Логика примерно такая: «Если я сам пикну банку, то машина не спросит паспорт».Спойлер для юных хакеров: нынче система моментально блокирует покупку и зовет консультанта. И вот тут на сцену выходит та самая продавщица, которая за смену видела таких «невидимок» уже человек двадцать. Так что бросайте энергетики и алкоголь – идите в спортзал.Не будем удивляться нервной сотруднице прилавка: штраф за продажу алкоголя ребенку для продавца — это минус вся зарплата, а то и увольнение. Поэтому кассира, который с подозрением косится даже на питьевой йогурт в руках подростка, можно понять: у человека просто срабатывает инстинкт самосохранения.Юным любителям «взрослой жизни» хочется пожелать не тратить нервы ни себе, ни окружающим. Кроме того, быть алкашом или помереть в юном возрасте от энергетика — нынче совсем не модно, вы же не асоциал в заброшенном колхозе, а житель наукограда. Самовыражайтесь без пива, водки и сигарет.