Как Лиза К. докатилась от лыжни в калужском «Орлёнке» до скамьи подсудимых.Спортсменка, отличница, прекрасный сотрудник ветеринарной клиники и вдруг решила убить человека. Хозяева котиков и собачек, которых лечила Лиза, от девушки в восторге. Следователи и близкие – в шоке. Оказалось, что за отличными оценками и спортивными нормативами скрывалась пугающая житейская наивность и полное неумение критически мыслить.Елизавета К. родилась 14 июля 2005 года в Калужской области. В школьные годы она всерьёз увлекалась лыжными гонками, тренировалась в ведущей профильной школе региона — калужской СШОР «Орлёнок» (расположенной в Пригородном лесничестве Калуги), заслужила первый взрослый разряд и выступала на соревнованиях.Переехав в Москву, девушка с отличием окончила Московскую государственную академию ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина и устроилась ветеринарным врачом в клинику, где её ценили как внимательного специалиста. В суде мать обвиняемой характеризовала дочь как домашнего, отзывчивого человека, сокрушаясь лишь об её излишней доверчивости.Именно эта доверчивость обернулась катастрофой. Глядя на хронологию событий, невольно задумываешься: порой кажется, что молодому поколению стоило бы больше сил и времени тратить на изучение истории, освоение элементарной логики и понимание того, как устроен современный мир.Не пора ли в учебных заведениях вводить предмет «информационная безопасность»? Не зря в школах уже появились «Разговоры о важном» — ведь без базового кругозора, здравого смысла и умения отличать реальность от примитивной манипуляции даже красный диплом оказывается бесполезен.По данным следствия, которые озвучила официальный представитель СК России, всё началось в июле 2026 года с банального телефонного звонка. Неизвестный мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и заявил 21-летнему дипломированному специалисту, что на её имя якобы открыто множество зарубежных счетов, с которых финансируются ВСУ.Чтобы спастись от мнимого уголовного преследования и «заблокировать операции», девушка безоговорочно поверила звонившему и лжесотрудникам Центробанка. Сначала она отдала аферистам собственные сбережения, переведя их на «безопасные счета», а затем, вместо того чтобы пойти в полицию или посоветоваться с родными, покорно превратилась в марионетку анонимных кураторов. А если бы девушка регулярно читала наши статьи, она бы знала, что нет никаких «безопасных счетов», что не звонят следователи по телефону и не просят перевести деньги. Банально? – Да! – Но без этих знаний можно пустить свою жизнь под откос и убить другого человека. Жертва Лизы – Сергей, лишился руки и 2,5 литров крови из-за наивности и тупости молодой дурочки.Логика окончательно отказала ей на следующем этапе. По заданию телефонных «силовиков» Лиза начала следить за внедорожником Сергея Заворотного на Кировоградской улице в Москве, затем забрала из тайника в Дмитровском районе Подмосковья свёрток и 10 ноября закрепила его под днищем машины.По словам самой обвиняемой, она свято верила, что ставит обычный GPS-трекер — и даже не задумалась, зачем «российским правоохранителям» тайно цеплять маячки на чужие автомобили руками вчерашней студентки-ветеринара. О том, что на самом деле это была бомба, девушка, по её признанию, узнала лишь из новостей после взрыва и якобы даже пыталась потребовать объяснений у своих кураторов.Тяжело поверить в такую наивность, но если это не глупость, тогда ситуация еще страшнее: спасительница котиков легко пошла на убийство человека. Так что лучше поверим, что Лиза просто наивная дурочка, а не конченная дрянь.Утром 13 ноября на Кировоградской улице самодельное взрывное устройство сработало дистанционно, когда журналист находился в салоне. Сергей Заворотный получил тяжелейшие ранения, потерял около 2,5 литров крови и перенёс четыре операции, включая ампутацию левой руки. После нескольких дней на аппарате ИВЛ врачам удалось стабилизировать его состояние и перевести из реанимации в обычную палату.Саму Елизавету задержали спустя три дня, 16 ноября. Следственный комитет предъявил ей обвинение в покушении на убийство, совершённом общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, п. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).На допросе девушка полностью признала вину. В Чертановский районный суд Москвы её привели в наручниках — она прятала лицо под глубоким капюшоном, промолчала на вопрос журналистов о раскаянии и расплакалась во время выступления матери. Суд отправил Кириченко в СИЗО на два месяца, до 13 января 2027 года. За считанные месяцы слепая вера телефонным голосам перечеркнула и спортивные победы, и красный диплом, и всю дальнейшую жизнь.А все могло быть иначе, если бы девушка после первого же звонка обратилась в полицию. Недоверие к властям, родителям, коллегам, тренерам, друзьям — это одна из причин трагедии? Никто не знал о проблемах, с которыми столкнулась наивная молодая девушка. Неужели и правда так бывает? Или причина преступления вовсе не в наивности? Но убежденных мерзавок не перевоспитаешь, мы пишем для тех, кто действительно не хочет взрывать людей за деньги.