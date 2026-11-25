Домовой чат — это особый вид искусства, борьбы и психлечебницы (извините те, у кого этот чат работает нормально, а соседи не демонстрируют психические отклонения по каждому поводу).
Утром там ищут хозяина синей «Лады», запершей выезд, в обед желают умереть тетке, предложившей за свой счет высадить деревья у дома и поинтересовавшейся, что лучше выбрать: елки или липы. А вечером дружно ругают управляющую компанию за обрисованную стену и выходят в подъезд драться с несогласными. Но недавно в этот ламповый уют ворвалась новая мода: требование «срочно пройти верификацию».
Причём атакуют с двух флангов: ушлые мошенники (им нужны ваши «Госуслуги») и особо ретивые «старшие по подъезду» (им нужен контроль над вселенной). Минстрой России уже официально заявил: никакой обязательной проверки паспортов в чатах закон не требует. Но фантазию злоумышленников это не останавливает.
Разбираем на реальных примерах, как у вас пытаются выманить данные под видом заботы о доме.
ХИТ-ПАРАД НЕЛЕПЫХ ТРЕБОВАНИЙ «ПОДТВЕРДИТЬ ЛИЧНОСТЬ»
Вот реальные схемы, которые гуляют по чатам в MAX и личным сообщениям жильцов:
Классика жанра: «Цифровая перепись домофона»:
«Уважаемые жильцы! В подъезде меняют домофон. Чтобы мы внесли вас в цифровую базу и выдали новые ключи, продиктуйте код из СМС от сервиса „Ключ-бот“ (или „Ваш Сервис“)».
Перевод с мошеннического: «Ключ-бот» — это на самом деле уведомление о входе в ваш аккаунт на «Госуслугах» или в банке. Новых ключей от подъезда вы не получите, зато аферисты получат ключи от вашей кредитной истории.
Личный опыт: Я лично получала такие уведомления раз в месяц полгода.
Схема «Галина Сидорова и тайный чат»: «Здравствуйте! Я Галина, создаю новый официальный чат дома от УК „Дом Сервис“, там будут все мастера. Не хотите добавиться? Ах, не хотите? Ну, тогда я исключу вас из списка, сейчас вам придёт СМС-подтверждение отказа — просто перешлите цифры мне, чтобы я закрыла заявку!»
Перевод с мошеннического: Гениальная логика: чтобы не вступать в чат, нужно подтвердить отказ кодом от банковской карты. Видимо, за отказ от общения с соседями теперь списывают штраф.
«Персональное приглашение с пин-кодом»: «Добрый день, пишет председатель совета дома. У нас закрытый чат, ссылка не работает. Я отправил вам персональный 6-значный пропуск. Перешлите его мне сюда, иначе система вас не пустит».
Перевод с мошеннического: На самом деле мошенник прямо сейчас пытается залогиниться в ваш мессенджер с другого устройства, а «персональный пропуск» — это код авторизации, который пришёл вам.
Бытовой «синдром вахтёра» (не мошенники, но тоже весело): «Новенький из 45-й квартиры! Скиньте в общий чат фото первой страницы паспорта с пропиской и выписку из ЕГРН, а то вдруг вы шпион из соседней хрущёвки и будете читать, как мы обсуждаем покупку рассады для клумбы!»
Перевод с вахтёрского: Люди всерьёз думают, что если выложить паспорт в чат на 300 человек, в подъезде станет чище. Спойлер: не станет, зато ваши данные утекут быстрее, чем горячая вода при опрессовке.
КАК НЕ СТАТЬ ГЕРОЕМ КРИМИНАЛЬНОЙ ХРОНИКИ?
Чтобы не подарить квартиру за обещание «бесплатного магнитного ключа», запомните три железных правила: Никаких кодов. Ни одно ТСЖ, ни один сантехник и ни один председатель дома в мире не имеет права просить у вас цифры из СМС или пуш-уведомлений.
Паспорт — только в руки, а не в чат. Выкладывать сканы документов в общую переписку запрещает сам закон «О персональных данных». Если УК нужно понять, из какой вы квартиры, им хватит номера лицевого счёта или самого помещения — и то лучше писать это в личку официальному представителю, а не на всеобщее обозрение.
Официально — значит через приложение. Помните, что крики в домовом чате в MAX «У нас течёт крыша!» юридически приравниваются к разговору на лавочке. Чтобы коммунальщики обязаны были отреагировать за 10 рабочих дней, заявку нужно оформлять через приложение «Госуслуги Дом» или портал ГИС ЖКХ.
Про «верификацию» в домовых чатах MAX от Минстроя России
«В последнее время в домовых чатах «Макса» всё чаще встречаются сообщения: «Пройдите обязательную верификацию, отправьте паспорт / код из СМС».
Поясняем! Никакой обязательной верификации жильцов в домовых чатах не существует.
Минстрой России подтвердил, что действующие нормативные акты не предусматривают проверку личности участников домовых чатов. Это значит, что: — УК, ТСЖ и ЖСК не обязаны проверять, что участник чата — собственник квартиры;
— управляющая организация сама решает, какие данные запросить для работы с конкретным обращением — и только в рамках закона «О персональных данных».
Что тогда является официальным обращением?
Юридическую силу имеет не сообщение в общем чате, а обращение через чат-бот ГИС ЖКХ (например, «Госуслуги Дом»): оно автоматически регистрируется в системе и рассматривается в стандартные 10 рабочих дней».
«Паспорт, СНИЛС и мазок на добрососедство»: как мошенники и вахтёры пытаются «верифицировать» вас в домовом чате MAX
Общество / 24 ноября 2026
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Рената Белич
Редактор портала www.Obninsk.name Все статьи автора
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