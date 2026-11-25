Жительница Обнинска потеряла три миллиона рублей, целый месяц выполняя инструкции телефонных аферистов.Сумма внушительная, но по нынешним меркам финал этой истории можно назвать почти благополучным: женщина никого не взорвала, ничего не подожгла и останется хоть и без денег, но на свободе.Всё началось со звонка незнакомки, представившейся сотрудницей телефонной компании. Дама предложила заменить линии связи. Что под этим подразумевается – неизвестно. В реальности такой услуги не существует. Однако пенсионерка согласилась, продиктовала «код оформления» и по просьбе собеседницы произнесла в трубку фразу: «Я согласна на смену телефонных линий».Уже на следующий день на связь вышел мужчина, назвавшийся полицейским. Он объяснил женщине, что накануне она продиктовала не код, а серию и номер своего паспорта — заглянув в документ, пенсионерка убедилась, что цифры действительно совпадают. Лжеполицейский заверил, что в Обнинске много таких пострадавших, и пообещал помочь. Для убедительности он давал женщине слушать запись её вчерашнего разговора и голосовые сообщения, где мошенники якобы обсуждали уже оформленный на неё кредит на восемь миллионов рублей и открытие счетов за границей.Обработка длилась около месяца. Чтобы пенсионерка никому не проговорилась, аферист запугал её слежкой и угрозами в адрес близких, а заодно заставил написать несколько расписок о неразглашении под страхом уголовной ответственности. После того как женщина опоздала на электричку и не смогла поехать в полицию Калуги, «куратор» предложил другой план спасения: снять все сбережения и передать их «сотрудникам инкассации».Работники банка несколько раз спрашивали клиентку, зачем ей такая сумма, и не действует ли она по указке мошенников. Но женщина, строго следуя инструкциям, соврала, что деньги нужны на лечение. В итоге она сложила в пакет снятые со счетов средства, домашние накопления и пенсию — всего 3 000 000 рублей — и передала их незнакомцу на улице, назвав кодовое слово. О случившемся пенсионерка рассказала сыну только спустя несколько дней, и тот сразу обратился в полицию.Потерять три миллиона — удар тяжёлый, и человека искренне жаль. Но, читая сводки последних месяцев, невольно ловишь себя на мысли: обнинской бабушке ещё повезло.Сегодня аферисты ломают психику жертв так глубоко, что обманутые пенсионеры и молодые люди не просто отдают деньги. Под диктовку «сотрудников спецслужб» люди идут поджигать военкоматы, взрывать петарды в банках или палить чужие машины, свято веря, что участвуют в секретной операции. И к потере сбережений добавляют себе реальные тюремные сроки по тяжёлым статьям.Здесь же злоумышленники ограничились старой доброй схемой с курьером и не толкнули растерянного пожилого человека на диверсию. Деньги, конечно, жалко — на дороге не валяются. Но свобода и чистая биография стоят куда дороже.Удивляет, почему женщина решила справляться с проблемой в одиночку? Это ж надо быть такой скрытной и не болтливой, чтобы о таких событиях не узнали все родственники, знакомые и случайные прохожие! Большинство женщин не остановили бы ни какие-то там расписки, ни угрозы, ни обещания страшного суда. И в этом деле дамы правы – незачем страдать в одиночку, надо рассказать о своей проблеме всем, кому можно. А в случае непонятных звонков есть смысл начать с приятного посещения отдела полиции. Там и совет дадут, и поговорят вволю.