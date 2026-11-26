Мандаты были нужны не для красоты.В Городском собрании депутатов Обнинска, похоже, зреет тихий бунт. Депутаты с опытом работы предыдущих созывов чем дальше, тем больше испытывают раздражение, связанное с работой текущего созыва. На этой и прошлой неделе разговаривал с четырьмя (!) — пока анонимно — и все были возмущены.Все разговоры пересказывать долго, но общий нарратив бесед примерно такой:— Евгений, нас просто превратили в нормативный отдел администрации города. Никакой реальной работы не ведется: мы не обсуждаем проекты, не обсуждаем обращения избирателей! Просто нам присылают проекты, и мы за них голосуем. О чём говорить, мы даже вопросы не задаем? Руководство отмахивается — читайте проект внимательнее.Депутаты с особой ностальгией вспоминают времена работы под председательством Викулина и Савина, когда Городское собрание было местом для дискуссий, а мандаты были нужны не для красоты и важности, но для того, чтобы влиять на принимаемое решение.Не знаю, стиль ли это руководства нового председателя Собрания, бывшего министра здравоохранения Пахоменко, или так выстраивает отношения с депутатским корпусом администрация города, но так или иначе вы, господа, перегибаете. Пока ситуация ограничивается тихим ропотом и разговорами «не для печати», однако рано или поздно кто-то публично вынесет сор из избы.На этом фоне хочу отметить, что далеко не во всех муниципалитетах Калужской области депутатские советы приручены и существуют, чтобы голосовать по команде. Есть и обратные примеры, о которых еще расскажу, потому что намерен вернуться к этой теме.