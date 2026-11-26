Выходцы из региона уходили на повышение в федеральные министерства, возглавляли крупные государственные корпорации и становились губернаторами других субъектов. На этом фоне подробности уголовного дела в отношении бывшего градоначальника Калуги и экс-губернатора Рязанской области Николая ЛЮБИМОВА воспринимаются земляками не просто как очередная криминальная хроника, а как большое разочарование в своих именитых земляках.
ВОТ ЭТО ПОВОРОТ!
В Советском районном суде Рязани продолжается рассмотрение дела о взятках в особо крупном размере. На очередном заседании были оглашены показания бывшего заместителя Любимова – Игоря ГРЕКОВА. Согласно материалам следствия, которые свидетель подтвердил в суде, с 2017 по 2021 год он передал своему руководителю более 209 миллионов рублей наличными. Кроме того, в качестве незаконного вознаграждения фигурирует имущество на сумму не менее 43 миллионов рублей: премиальный кроссовер Audi Q7, квартиры в Москве и парковочные места.
Всего же следствие вменяет бывшему калужскому управленцу получение взяток на общую сумму свыше 270 миллионов рублей.
Для Калужской области, чей управленческий бренд строился на эффективности, привлечении инвесторов и репутации сильных хозяйственников, подобные цифры звучат как откровенная стыдоба.
Карьера Николая Любимова долгое время считалась классическим примером калужского социального лифта: работа в региональном правительстве, пост городского головы Калуги, руководство областным парламентом, мандат депутата Госдумы и, наконец, кресло губернатора соседней Рязанской области.
Сегодня этот послужной список оказался перечеркнут показаниями о чемоданах наличных и элитной столичной недвижимости.
ОТМЕНА ОСОБОГО ПОРЯДКА
Сделка со следствием. На этапе расследования Николай Любимов подписал досудебное соглашение о сотрудничестве. Он дал показания, которые позволили следователям возбудить новое уголовное дело и предъявить обвинения другим фигурантам коррупционного скандала в рязанском Минздраве. Из-за наличия этого соглашения на первом заседании суда 17 июня 2026 года предполагалось, что дело рассмотрят в особом (ускоренном) порядке.
Частичный отказ в суде. На заседании 29 июля 2026 года, когда прокурор зачитал обвинительное заключение на общую сумму более 270 миллионов рублей, Любимов заявил, что не признаёт вину в полном объёме. По словам экс-губернатора, суммы в деле сильно завышены (в частности, он отрицал получение 7 миллионов рублей за назначение Игоря ГРЕКОВА на пост вице-губернатора).
Отмена особого порядка. По закону особый порядок рассмотрения дела возможен только тогда, когда подсудимый полностью согласен с предъявленным обвинением. Поскольку Любимов оспорил объём обвинений, Советский районный суд Рязани прекратил особый порядок и перевёл процесс в общий режим с полноценным допросом свидетелей и исследованием всех доказательств.
СТЫДОБА!
Свои пояснения суду сам Николай Любимов должен дать на заседании, назначенном на 2 декабря, и до вынесения решения суда он ни в чем не виновен, только подозревается. Однако независимо от того, каким будет итоговый приговор, для калужан эта история уже стала болезненным укором: этот громкий скандал способен бросить тень на годы кропотливой работы десятков других достойных выходцев из региона, представляющих область на самом высоком уровне.
ЧЕГО ТЕБЕ ЕЩЕ НЕ ХВАТАЛО?
У человека было всё, о чем только может мечтать чиновник: кресла мэра, спикера, депутата Госдумы, губернатора и сенатора. Солидная официальная зарплата, статус, уважение земляков и место в калужской «кузнице кадров», которой регион искренне гордился. Живи, работай на репутацию и встречай старость в почете.
Что это? Голодное детство сказывается? Комплекс неполноценности, который только деньгами прикрыть способен? Рязанская земля такая провокационная? Или просто захотелось чемоданов налички, столичных квартир и премиальных иномарок? Поразительная, почти патологическая жадность: иметь в руках все легальные блага страны и так бездарно разменять собственное имя и уважение родного города на банальную коррупционную пошлость. Печально.
В сухом остатке – вместо почетной пенсии и доброй памяти калужан – позор, скамья подсудимых и один-единственный вопрос от земляков: тебе перед народом не стыдно?
БЕЛОРУССКИЙ ОПЫТ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
Однако Любимов не один в своей области работал. Пока неизвестно, сколько народу будет втянуто в этот скандал. Но когда в Беларуси проходят массовые антикоррупционные чистки, в рамках одного уголовного дела задерживают и судят по 40–60 чиновников и руководителей сразу. Эта практика стала визитной карточкой управления Александра Лукашенко с середины 1990-х годов. И есть все основания считать, что в среднем именно столько человек втянуты в чиновничьи игры с законом.
И в СИЗО отправляются десятки управленцев.
Особенности белорусского подхода: Принцип «возместил — вышел». В Беларуси действует практика, при которой осужденные за экономические и коррупционные преступления чиновники могут рассчитывать на помилование. Для этого им необходимо признать вину, полностью возместить ущерб в кратном размере и направить прошение президенту.
Отправка в отстающие хозяйства. Многие помилованные руководители не возвращаются к прежней жизни, а по личному распоряжению Лукашенко направляются поднимать убыточные колхозы или отстающие госпредприятия на должности директоров.
Сохранение проблемы в верхах. Сам белорусский президент в своих выступлениях отмечает, что жесткие меры позволили практически искоренить низовую (бытовую) коррупцию. Однако в среднем и высшем звеньях госаппарата громкие задержания продолжаются каждые несколько месяцев. Наверное, потому, что президент слишком мягок с коррупционерами, вот они и не унимаются.