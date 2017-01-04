Как вы оцениваете первый год работы нового Горсобрания и мэра Владислава Шапши?

Положительно.

Оппозиция ушла, никто не мешает, но видимых результатов нет!

Не вижу вообще никаких изменений

Год - не срок, еще рано формировать мнение по этому вопросу

Мне все равно, кто стоит у руля, они все равно ничего не решают