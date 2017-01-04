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4 января 2017
Обнинские спасатели готовятся к холодам
3 января 2017
Грабители притворились добрыми друзьями
3 января 2017
Житель Обнинска гонялся за соседями с молотком!
1 января 2017
В новогоднюю ночь во всех дворах Обнинска стреляли
В который раз накануне самого любимого праздника россиян, законодатели уверяли горожан, что этот Новый год станет исключением...
31 декабря 2016
Сегодня большинство маршруток в Обнинске перестанут ходить за час до полуночи
В последний день уходящего года автобусы в первом наукограде работают по расписанию выходного дня. Но чтобы водители...
30 декабря 2016
В Обнинске и его окрестностях уже вовсю празднуют
Несмотря...
30 декабря 2016
Владимир Викулин новогодние каникулы посвятит делам
Новогодние...
30 декабря 2016
Многодетные семьи могут получить елку в подарок
На...
30 декабря 2016
Полицейские рассказали директорам учебных заведений о Правилах перевозки детей
В...
30 декабря 2016
Жители Старого города разделились во мнении о необходимости супермаркета
Некоторые...
28 октября 2016
Комфортно жить и активно развиваться!
ЖК «Циолковский» и «Солнечную долину» окружила инфраструктура мечты.
При выборе квартиры важную
16 сентября 2016
Недвижимость Обнинска. Самая полная база объявлений
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Миграция29 декабря 2016
Жительница соседнего с Обнинском района может «сесть» из-за мигрантов
Сотрудники полиции Боровского района возбудили уголовное дело на 24-летнюю жительницу Балабанова по признакам
В Обнинске уменьшилось количество рождений иногородних детей
Политика27 декабря 2016
Александр Трушков планирует принять участие в довыборах депутата Горсобрания
В эти минуты одному из депутатов обнинского городского Собрания Надежде РОЖКОВОЙ суд выносит свой приговор.
Представители Обнинска подарили гостям из Франции картину
Криминал28 декабря 2016
В Обнинске квартирные воры могут воспользоваться праздничной эйфорией
К бдительности горожан призывают обнинские полицейские. Ведь в новогоднюю ночь, когда многие, отметив
Обнинцу, пытавшемуся подставить начальника колонии, продлили тюремный срок
Житель Обнинска развел в тюрьме бурную деятельность
Происшествия28 декабря 2016
В ДТП под Обнинском погиб пассажир
В районе Обнинска произошло ДТП, в котором погиб молодой мужчина. Он был пассажиром «Жигулей»,
В аварии под Малоярославцем из-за невнимательности погиб таксист
В Обнинске по ночам орудует поджигатель электрощитов
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26 декабря 2016
В Обнинске при получении взятки в 350 тысяч задержан заведующий отделением КБ №8!
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26 декабря 2016
Обнинский депутат Надежда Рожкова признала себя виновной
Криминал
22 декабря 2016
В Обнинске задержаны двое подозреваемых обливших женщину кислотой
Власть
23 декабря 2016
Мэр Обнинска выйдет на связь с блогерами
Самое оцененное
20 декабря 2016
Обнинские ученые собрались массово судиться с ФЭИ
Как известно, в обнинском физико-энергетическом институте идут сокращения
19 декабря 2016
Жители Обнинска будут платить 720 рублей в год за проверку газового оборудования
Как рассказал сегодня на планерном
27 декабря 2016
Экс-директор Центра «Милосердия» приговорен к трем годам условно
Сегодня в обнинском городском суде был объявлен приговор
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(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
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