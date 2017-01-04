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4 января 2017

Обнинские спасатели готовятся к холодам
ОБНИНСК СПАСАТЕЛИ ГОТОВЯТСЯ К ХОЛОДАМ
Обнинские спасатели получили предупреждение о том, что Калужскую область надвигается холодный циклон. Синоптики обещают с 6 января значительное понижение температуры...
3 января 2017

Грабители притворились добрыми друзьями
ОБНИНСК ГРАБИТЕЛИ
Не обошлось в новогоднюю ночь без криминальных происшествий. Так, в соседнем с Обнинском Боровске мужчина в праздники остался один. Но пить в гордом одиночестве...
3 января 2017

Житель Обнинска гонялся за соседями с молотком!
НОВОСТЬЬ ОБНИНСК ПОЖАРЫ
В Обнинске за последние сутки произошло два пожара. В многоэтажном доме по проспекту Ленина, 218 опять подожгли электрощит. Как рассказали сотрудники пожарной...
1 января 2017

В новогоднюю ночь во всех дворах Обнинска стреляли
В который раз накануне самого любимого праздника россиян, законодатели уверяли горожан, что этот Новый год станет исключением...
31 декабря 2016

Сегодня большинство маршруток в Обнинске перестанут ходить за час до полуночи
В последний день уходящего года автобусы в первом наукограде работают по расписанию выходного дня. Но чтобы водители...
28 октября 2016

Комфортно жить и активно развиваться!
ЖК «Циолковский» и «Солнечную долину» окружила инфраструктура мечты.
При выборе квартиры важную...
Избранное
2 января 2017

В Обнинске изъяли фальшивую «незамерзайку»
По всей Киевской трассе и даже в самом Обнинске у нас несанкционированно торгуют незамерзающей жидкостью.
2 января 2017

В Обнинске мальчики одержали победу над девочками
За два дня нового 2017 года в Обнинске родилось уже 12 малышей. Причем большинство из них мальчики. Девочек...
1 января 2017

Обнинцы душевно встретили Новый год
После того, как часы пробили полночь, и обнинцы простились с уходящим 2016-м годом и перешагнули в 2017-й,...
1 января 2017

В новогоднюю ночь таксисты подняли цены в два раза

Не только обнинские торговцы фруктов и овощей взвинтили в Новый год цены. Услуги такси в новогоднюю ночь...
Миграция
29 декабря 2016

Жительница соседнего с Обнинском района может «сесть» из-за мигрантов
Сотрудники полиции Боровского района возбудили уголовное дело на 24-летнюю жительницу Балабанова по признакам...

В Обнинске уменьшилось количество рождений иногородних детей
Политика
27 декабря 2016

Александр Трушков планирует принять участие в довыборах депутата Горсобрания
В эти минуты одному из депутатов обнинского городского Собрания Надежде РОЖКОВОЙ суд выносит свой приговор.

Представители Обнинска подарили гостям из Франции картину

Криминал
28 декабря 2016

В Обнинске квартирные воры могут воспользоваться праздничной эйфорией
К бдительности горожан призывают обнинские полицейские. Ведь в новогоднюю ночь, когда многие, отметив...

Обнинцу, пытавшемуся подставить начальника колонии, продлили тюремный срок

Житель Обнинска развел в тюрьме бурную деятельность
Происшествия
28 декабря 2016

В ДТП под Обнинском погиб пассажир
В районе Обнинска произошло ДТП, в котором погиб молодой мужчина. Он был пассажиром «Жигулей»,...

В аварии под Малоярославцем из-за невнимательности погиб таксист

В Обнинске по ночам орудует поджигатель электрощитов
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