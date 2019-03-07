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7 марта 2019
Животные
По соседству с Обнинском выявлено бешенство
В соседнем с Обнинском Малоярославецком районе введен карантин по бешенству.
Как выяснилось, на днях в один из дворов деревни Бураково забежала лиса, которую разорвали бездомные собаки. После чего труп погибшего животного доставили в санитарно-эпидемиологическую лабораторию Калуги.
К сожалению, исследования показали, что лиса болела бешенством. И ветеринары срочно провели вакцинацию животных, обитающих по всей округе данного сельского поселения.
– Постановлением губернатора Калужской области на территории Малоярославецкого района наложен карантин, и в настоящее время ветеринарная служба проводит все соответствующие мероприятия, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очага этого опасного заболевания, – сообщил и.о. начальника ГБУ КО «Малоярославецкая районная станция по борьбе с болезнями животных» Олег РЕВВО.
Ветеринары объявили о том, что в целях профилактики бешенства все владельцы животных обязаны доставлять их по первому требованию в клинику для осмотра и проведения прививок.
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