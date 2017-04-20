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20 апреля 2017
Социалка
В Обнинске перестали платить компенсацию за поднаем жилья некоторым бюджетникам
Один такой пострадавший даже обратился с просьбой к депутатам городского Собрания, чтобы те разобрались. Но корреспонденты Obninsk.Name решили опередить народных избранников и попросили дать разъяснения по этому поводу начальника управления социальной защиты населения Владимира ЖАРСКОГО.
– Впервые об этом слышу, – удивился Владимир Алексеевич.
Затем он пояснил, что компенсацию перестают перечислять работнику в том случае, когда он уже уволился из бюджетной организации. В этом году в Обнинске таковых пока четверо. А всем остальным, по его словам, компенсацию выплачивают вовремя.
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Последние новости из рубрики «Социалка» и по тэгам #компенсация, #жилье, #бюджет Отправлено с Начало переадресованного сообщения От Инна Емелина Дата апреля г Кому Антон Суханов Тема Новость на сайт Компенсация ОтветКому Инна Емелина:
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