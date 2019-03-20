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Медицинский лохотрон снова домогается обнинских мужчин

20 марта 2019
Медицина


Медицинский лохотрон снова домогается обнинских мужчин

Снова жителей Обнинска начинают терроризировать неизвестные «медицинские центры».

Нашему читателю позвонили с номера «8-991-346-64-78». Женский голос заявил: «Калужский медицинский центр предлагает бесплатное обследование по трём направлениям: сердечно-сосудистое, опорно-двигательное и обмен веществ. Прослушайте информацию...»

– Девушка, давайте Вы ответите на мои вопросы, – предложил потенциальный пациент.

– Нет, выслушайте всю информацию, – заупрямилась девица.

– Меня не интересует вся информация, я хочу получить ответы на конкретные вопросы.

– Нет, послушайте всё! – разъярилась телефонная барышня.

– Почему Вы решили, что в разгар рабочего дня у меня есть время слушать ваши рекламные объявления? Ответьте на один вопрос! – настаивал клиент.

Однако продвигающая медуслуги менеджер разговаривать с капризным пациентом не стала и бросила трубку.

Звонить на телефон, с которого поступил звонок, оказалось бесполезно, трубку в «медцентре» никто не брал. Потом звонок стали сбрасывать.

– Куда смотрит полиция? – интересуется читатель, но писать заявление категорически отказывается: – У меня нет времени бумажки писать. Как гражданин, я выполнил свой долг, предупредив народ о подозрительных предложениях через прессу.

И пока полиция разберётся, лучше гражданам самим помнить о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а подобные медицинские центры после «бесплатного» обслуживания запугивают пациентов и навязывают кредиты на десятки тысяч рублей.

 
 
Автор новости: Рената Белич

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