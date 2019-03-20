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20 марта 2019
Медицина
Медицинский лохотрон снова домогается обнинских мужчин
Снова жителей Обнинска начинают терроризировать неизвестные «медицинские центры».
Нашему читателю позвонили с номера «8-991-346-64-78». Женский голос заявил: «Калужский медицинский центр предлагает бесплатное обследование по трём направлениям: сердечно-сосудистое, опорно-двигательное и обмен веществ. Прослушайте информацию...»
– Девушка, давайте Вы ответите на мои вопросы, – предложил потенциальный пациент.
– Нет, выслушайте всю информацию, – заупрямилась девица.
– Меня не интересует вся информация, я хочу получить ответы на конкретные вопросы.
– Нет, послушайте всё! – разъярилась телефонная барышня.
– Почему Вы решили, что в разгар рабочего дня у меня есть время слушать ваши рекламные объявления? Ответьте на один вопрос! – настаивал клиент.
Однако продвигающая медуслуги менеджер разговаривать с капризным пациентом не стала и бросила трубку.
Звонить на телефон, с которого поступил звонок, оказалось бесполезно, трубку в «медцентре» никто не брал. Потом звонок стали сбрасывать.
– Куда смотрит полиция? – интересуется читатель, но писать заявление категорически отказывается: – У меня нет времени бумажки писать. Как гражданин, я выполнил свой долг, предупредив народ о подозрительных предложениях через прессу.
И пока полиция разберётся, лучше гражданам самим помнить о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а подобные медицинские центры после «бесплатного» обслуживания запугивают пациентов и навязывают кредиты на десятки тысяч рублей.
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