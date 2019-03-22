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22 марта 2019
Образование
Обнинскую АЭС посетили московские энергетики
Это посещение для ребят совмещало два параметра: образовательный – они смогли познакомиться с оборудованием станции, особенностями его эксплуатации, - и просветительский.
- Рассказ об истории создания АЭС, о выдающихся советских учёных и инженерах, которые открыли миру эпоху атомной энергетики и тем самым прославили свою Родину, важен для формирования у молодого поколения уважительного отношения к истории России и создававшим её людям, - выразила свое мнение начальник административно-методического управления Учебно-методического объединения, доцент НИУ «МЭИ» Людмила ЕГОРОВА.
Гости отметили и роль экскурсовода, который сумел умело разбавить исторические факты и сложную для запоминания техническую информацию интересными жизненными историями.
С Московским энергетическим институтом ФЭИ многое связывает. В середине прошлого века выпускники МЭИ нередко приезжали для дальнейшей работы в Обнинск. Одним из таких командировочных был Лев КОЧЕТКОВ – участник пуска Первой в мире АЭС, сегодня работающий в должности советника генерального директора ФЭИ.
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Автор новости: Евгения НикитинаВсе статьи
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