|
27 декабря 2016
Культура
Лучший новогодний подарок - билет на концерт Родиона Газманова
В предпраздничной суете многие так и не смогли ответить на вопрос: какой подарок будет запоминающимся, не банальным и бюджетным?
Решить дилемму, как оказалось достаточно просто. Самым незабываемым для любого человека были и остаются полученные эмоции, поэтому концерт Родиона ГАЗМАНОВА, который пройдет в обнинском Доме ученых в канун Дня всех влюбленных - это то, что нужно именно вам. Кто не помнит мальчика, который вместе со своим отцом когда-то исполнил песню «Люси»? Так вот он вырос, создал собственную группу и уже смог уверенно заявить о себе в новом романтическом амплуа.
Купив билет сегодня, обнинцы не только сделают приятный новогодний подарок своей второй половинке, но превратят 14-е февраля будущего года в особенный день. К тому же концерт известного исполнителя жители первого наукограда смогут оценить раньше столичных завсегдатаев. В Кремле Родион Газманов выступит лишь в начале марта.
Кроме оригинальности этот подарок привлекателен и финансовой составляющей. Купить билет на концерт в Обнинске можно уже сейчас всего лишь за 500 рублей. Все справки по телефону: 39-3-18-31.
Просмотров: 120
Последние новости из рубрики «Культура» и по тэгам #концерт, #подарок, #незабываемое шоу:
24 декабря 2016
В Обнинске открылась выставка картин Натальи Иволгиной
Сегодня в Музее истории прошло открытие выставки обнинского художника Натальи ИВОЛГИНОЙ. Картины она
21 декабря 2016
Обнинский депутат предложил скинуться на съемки патриотического фильма!
Такую идею Лев Александрович озвучил на своей страничке в Фэйсбуке. На эту мысль избранника народа натолкнул
14 декабря 2016
Обнинск с новой программой посетит Сергей Лазарев
Уже завтра в концертном зале Дома Ученых состоится очередной концерт одного из самых ярких и стильных
29 ноября 2016
Обнинцам споет Глеб Матвейчук
До сольного выступления талантливого композитора и яркого представителя рок-культуры Глеба МАТВЕЙЧУКА
25 ноября 2016
Урезать финансирование культуры в Обнинске больше некуда
Начальник управления финансов Людмила КОНОВАЛОВА представила местным депутатам отчет по бюджету города
16 ноября 2016
Обнинск снова посетит Сергей Лазарев!
Один из самых ярких и стильных исполнительной современной эстрады снова собирается посетить первый наукоград.
15 ноября 2016
Матвейчук исполнит в Обнинске «Хиты трех веков»!
Осталось всего две недели до того, как Обнинск с сольным концертом посетит достойный исполнитель, талантливый
27 октября 2016
В соседнем с Обнинском Малоярославце бесплатно приобщат к истории и культуре
Недавно в городе воинской славы – в Малоярославце свою работу начал исторический клуб «Вятичи». Работа
24 октября 2016
Известный дирижер пригласил ворсинских солистов спеть на одной сцене с его оркестром!
Недавно вокальный ансамбль «Улыбка» выступил на сцене Центрального Дома ученых РАН в Москве. Ребятам
20 октября 2016
Обнинские «незабудочки» победили на битве хоров
На днях ученики музыкальной школы номер два города Обнинска вернулись из Санкт-Петербурга. Два коллектива
Архив новостей
Самое оцененное
5 декабря 2016
Жительница Обнинска благодарит за работу врачей Скорой помощи
Много нареканий в последнее время вызывает работа медиков
20 декабря 2016
Обнинские ученые собрались массово судиться с ФЭИ
Как известно, в обнинском физико-энергетическом институте идут сокращения
26 декабря 2016
В Обнинске при получении взятки в 350 тысяч задержан заведующий отделением КБ №8!
В Обнинске расследуется очередное
Самое читаемое
Криминал
13 декабря 2016
Жительнице Обнинска сожгли лицо кислотой!
Криминал
20 декабря 2016
Вечеринка закончилась потерей сознания
Лента новостей
27 декабря 2016
Владимир Викулин сожалеет об уходе Надежды Рожковой из Горсобрания
В...
27 декабря 2016
Еще один житель Обнинска превратил свою квартиру в «резиновую»
Зарабатывать...
27 декабря 2016
В Обнинске уменьшилось количество ищущих работу
Как...
27 декабря 2016
Надежда Рожкова пожаловалась на тяжелую жизнь
В...
27 декабря 2016
В аварии под Малоярославцем из-за невнимательности погиб таксист
ДТП...
27 декабря 2016
Внимание,
ОУР...
26 декабря 2016
В администрации уверяют, что сбоев с вывозом мусора на праздники быть не должно
Начальник...
26 декабря 2016
Жители Обнинска боятся погибнуть под крышами многоэтажек на Курчатова
Обнинский...
26 декабря 2016
В Обнинске нет площадок для развития массового хоккея
Первый...
26 декабря 2016
В Боровском районе сиротский дом трещит по швам
Три...
Доска объявлений
События
81
Компьютеры
306
Работа
1128
Недвижимость
2798
Авто-мото
452
Бытовая техника
357
Мебель
439
Одежда
346
Животные
1041
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2411
Разное
1159
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2016 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.