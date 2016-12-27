Лучший новогодний подарок - билет на концерт Родиона Газманова

Всего несколько дней осталось до того момента, когда куранты пробьют двенадцать раз и перенесут нас из 2016- го в новый 2017-й год.В предпраздничной суете многие так и не смогли ответить на вопрос: какой подарок будет запоминающимся, не банальным и бюджетным?Решить дилемму, как оказалось достаточно просто. Самым незабываемым для любого человека были и остаются полученные эмоции, поэтому концерт Родиона ГАЗМАНОВА, который пройдет в обнинском Доме ученых в канун Дня всех влюбленных - это то, что нужно именно вам. Кто не помнит мальчика, который вместе со своим отцом когда-то исполнил песню «Люси»? Так вот он вырос, создал собственную группу и уже смог уверенно заявить о себе в новом романтическом амплуа.Купив билет сегодня, обнинцы не только сделают приятный новогодний подарок своей второй половинке, но превратят 14-е февраля будущего года в особенный день. К тому же концерт известного исполнителя жители первого наукограда смогут оценить раньше столичных завсегдатаев. В Кремле Родион Газманов выступит лишь в начале марта.Кроме оригинальности этот подарок привлекателен и финансовой составляющей. Купить билет на концерт в Обнинске можно уже сейчас всего лишь за 500 рублей. Все справки по телефону: 39-3-18-31.